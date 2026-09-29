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ГДБОП атакува златари за пране на пари и данъчни престъпления

В Пловдив са арестувани петима души, които обаче по-късно са освободени под различни парични гаранции

28 Септ. 2026
Момент от операцията на ГДБОП и прокуратурата в Пловдив
МВР
Момент от операцията на ГДБОП и прокуратурата в Пловдив

Прокуратурата и ГДБОП атакуваха златарско семейство в Пловдив с обвинения за пране на пари и данъчни престъпления. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми пет лица – четирима мъже и една жена, за участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр. Пловдив от декември 2023 г. до 24.09.2026 г., пишат от прокуратурата.

На двама от обвиняемите – мъже, е повдигнато обвинение и за пране на пари.

Установено е, че от няколко години групата се е занимавала с продажба на изделия от благородни метали – злато и сребро. Те търгували на дребно с бижутерийни и ювелирни изделия. Предлагали ги в златарско ателие в гр. Пловдив, чийто адрес съвпадал с този на фирмата, чийто собственик е един от обвиняемите. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност без да са назначени официално на работа в дружеството с изключение на един от тях, разказва прокуратурата.

Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от  изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

Членовете на групата, при закупуването или продажбата на изделията или материалите, са използвали трети лица или личните им данни, когато сделката е била в обем, който не позволявал плащане в брой с оглед избягване на внасяне на сумите по банков път и съответното им осчетоводяване.

Чрез тази дейност бил генериран значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин парични средства членовете на групата използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи и луксозни моторни превозни средства – леки автомобили, както и в недвижими имоти и изграждане на хотел в гр. Пловдив.

На 24 септември 2026 г. в гр. Пловдив е била проведена специализирана операция на служители от МВР - ГД БОП под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. На пет лица са предявени горепосочените обвинения и спрямо всеки от тях е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в различен размер. На трима от тях - 10 000 евро, на един - 15 000 евро и на един - 20 000 евро.

Извършени са общо 21 броя претърсване и изземване на различни адреси, моторни превозни средства и лица на територията на гр. Пловдив. Иззети са били множество веществени доказателства – четири автомобила от висок клас, сумата от 150 000 евро в брой, около 10 кг различни златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и др.

Работата по досъдебното производство продължава, като се извършват действия по разследването.    

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ГДБОП

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