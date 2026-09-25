С нелеп пърформанс ПБ защити Йотова за гафа пред ООН

С нелеп пърформанс в парламента от "Прогресивна България" се опитаха да защитят президента Илияна Йотова за гафа ѝ с декларацията на ООН срещу Русия.

Депутатът Антон Кутев каза, че България има ясна позиция за войната в Украйна и тя е била изразена от президента Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН. Всъщност по време на изказването си в сряда президентката не засегна в дълбочина нито Украйна, нито Русия.

"Интересно е на кого точно не му е ясно, при положение че по този въпрос си е казано достатъчно ясно ?!", заяви Кутев. "Президентът не само, че не е подписала никаква декларация с този контекст, г-жа Йотова не е присъствала", допълни той в унисон с твърденията на държавния глава, че отсъства от снимката от разширеното заседание на Съвета. Кутев заключи, че ЕС си е ЕС, България си е България. Страната ни е член на ЕС от 20 години.

След Кутев Владимир Николов цитира част от речта на Йотова и попита какво пък чак толкова не се разбира. Както стана ясно, Йотова искала да редактира позицията, но не било възможно. А това е така, защото е декларация на ЕС, представена от Върховния представител на ЕС Кая Калас. Декларацията е приета предварително от страните-членки, включително и България.

По-рано днес от "Демократична България" поискаха изслушване в пленарната зала на външната министърка Велислава Петрова-Чамова заради скандала с декларацията срещу Русия на 50 страни членки в ООН, в която е посочена и България.

Предложението бе подложено на гласуване, като групата на "Прогресивна България" гласува против. Всички останали групи гласуваха за изслушване, включително ДПС и "Възраждане". Дори Делян Пеевски влезе в залата, за да гласува.

Реакции

Отказът на управляващото мнозинство да бъде изслушана външната министърка или ресон зам.-министър предизвика всеобщото възмущение на опозицията. "Да напомня, че България е страна член на ЕС, не на друг съюз. България е страна член в съюз, в който политически представители заявиха, че трябва да заема ярка позиция по международни проблеми. Оказва се, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво е било изказано като позиция от ЕС, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. Сега народното събрание отново показва с мнозинството какво правим - подкрепяме ли ЕС в неговата позиция", заяви Искра Михайлова от ДПС.

"За първи път в тази зала изпитвам подобно чувство - да се срамувам, че съм български народен представител. Изпитвам подобно чувство, защото на тази зала не ѝ отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света. Поведението на мнозинството прилича на поведението на един български държавен ръководител, който от тази трибуна е изрекъл думите "снишаване, снишаване, снишаване", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ. И поиска да бъде изслушан зам.-министърът на външните работи. А след това парламентът излезе в поредната почивка, за да се свика председателски съвет.

В кулоарите на парламента Надежда Йорданова определи ситуацията като "абсурдна". "Не може две институции да заявяват две различни позиции, мнозинството крие какво става, не уважава парламентарната демокрация. Твърди ли Йотова, че Кая Калас лъже - ние ще настояваме този въпрос да бъде изяснен", каза тя.

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев пусна от парламентарната трибуна запис от съвместното изявление на страните членки на ООН, начело с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, на който се чува как Калас изброява имената на държавите, които с декларацията подкрепят Украйна, защитават я от руската военна агресия и осъждат войната.

"Тук поздравявам и правителството и самия Радев, той е последователен и консистентен в подкрепата си към Украйна - той го направи с Коалицията на желаещите и сега в ООН. Но защо това ви кара да се срамувате, защо ви кара да не гласувате ресорен заместник - министър да дойде и да обясни българската позиция", заяви иронично Георгиев.

След още 15 минути почивка дептутатите затвориха страницата за ООН и продължиха с дебатите по минималната заплата.