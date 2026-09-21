Световните лидери се събират в Ню Йорк за 81-та сесия на ООН

В Ню Йорк стартира 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Форумът събира държавни и правителствени ръководители, дипломати и представители на 193 държави членки. Българската делегация в Ню Йорк се ръководи от президента Илияна Йотова, а в състава ѝ участва и министърът на външните работи Велислава Петрова. Освен изказване пред Общото събрание на ООН, Йотова ще има двустранни срещи с държавни глава от Източна Европа, Западните Балкани и партньорски страни от Близкия изток, работна среща с Генералния секретар Антонио Гутериш, както и среща с представители на българската общност и българските неделни училища в Ню Йорк и региона.

Йотова пристигна в Ню Йорк със закъснение, след като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Ню Джърси. Това наложи промени в програмата на държавния глава.

Сесията се провежда под знака на изострените геополитически кризи, въоръжените конфликти в Украйна и Близкия изток, както и нарастващото социално-икономическо разслоение в глобален мащаб. Основните тематични панела и срещи на високо равнище включват действията по климатичните промени, глобалното здравеопазване, устойчиво развитие. Настоящата сесия е последна под ръководството на Генералния секретар Антонио Гутериш, поради което в кулоарите ще стартират първоначалните консултации за избор на негов приемник.

По традиция първият лидер, който ще се изкаже, е президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе Доналд Тръмп. Сред ораторите днес са френският президент Еманюел Макрон и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган.

Паралелно с официалните изказвания от трибуната, дипломатическият фокус пада върху двустранните и многостранните формати на лидерите. В рамките на срещата на върха на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Leaders' Summit) световните лидери ще проведат разговори с ръководители на водещи транснационални корпорации за финансиране на зеления преход. Предвидени са многостранни консултации между представители на т.нар. „Група от четири“ (Германия, Япония, Индия и Бразилия) и Африканския съюз за разширяване на постоянното представителство в Съвета за сигурност на ООН.

Китайският президент Си Дзинпин ще се срещне с Доналд Тръмп. Визитата на Си ще е между 23-и и 25-и септември.

Президентът на Украйна Зеленски съобщи, че след двустранни предварителни консултации и посещение на американски пратеници в Киев е постигнато съгласие за личен разговор с президента Доналд Тръмп в Ню Йорк. той ще се състои тази вечер.

Външният министър на Русия Сергей Лавров вероятно ще се срещне по време на форума с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

В кулоарите на форума се състоя среща между Макрон и украинския президент Володимир Зеленски. По-рано френският лидер разговаря и с Доналд Тръмп.