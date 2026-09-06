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Само САЩ са против новата карта на света

Гренландия всъщност е 14 пъти по-малка от Африка, прие ООН със 164:1 гласа

Днес, 10:02
Реалните размери на континентите и повечето държави (в тъмносиньо), наложени върху общоприетото досега изобразяване (в светлосиньо).
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Реалните размери на континентите и повечето държави (в тъмносиньо), наложени върху общоприетото досега изобразяване (в светлосиньо).

Общото събрание на ООН гласува за приемането на нова карта на света, в която да се представят по-точно реалните размери на континентите и държавите. Инициативата беше предложена от Африканския съюз, който от години настояваше да бъде поправена историческа несправедливост, продължаваща близо пет века.

На заседание в централата си в Ню Йорк ООН официално се отказа от проекцията "Меркатор", създадена от европейския картограф Герардус Меркатор през 1569 г., в полза на карта, базирана на по-точния дизайн Equal Earth, създаден през 2018 г.

Общо 164 държави гласуваха "за" резолюцията "Да поправим картата", внесена от държави членки на Африканския съюз, както и от Бахамите. Единствено САЩ гласуваха "против" - американският представител определи резолюцията като "излишна". Шест държави се въздържаха: Грузия, Естония, Литва, Молдова, Сърбия и Украйна.

Целта на резолюцията е да осигури "справедливо" представяне на различните региони на света, особено на Африка. В нея се посочва, че изкривяванията в използваната в момента карта са довели до "символично омаловажаване" на континента в колективното съзнание.

Резолюциите на ООН не са правно задължителни, така че държавите и институциите няма да бъдат принудени да използват само новата проекция, нито ще им бъде забранено да използват старата. Очаква се обаче решението да доведе до промени в учебните програми и ежедневните технологии заради широкото използване на картата на Меркатор в образованието, технологиите и управлението.

 

ПРОЕКЦИЯ СРЕЩУ РЕАЛНОСТ

Повечето използвани днес карти на света са "меркаторни". Широко познатата проекция се използва главно за навигация, тъй като линиите север-юг показват постоянни истински посоки спрямо Екватора. Като карта на света обаче проекцията е по-малко подходяща, тъй като мащабът е изкривен.

Държавите, разположени по-далеч от Екватора, изглеждат непропорционално по-големи от тези в близост до него. Затова например Гренландия изглежда по-голяма от целия континент Южна Америка и приблизително колкото цяла Африка.

В действителност датският остров в Атлантическия океан е с размерите на ДР Конго и съответно е 14 пъти по-малък от Африка и 8 пъти по-малък от Южна Америка. Също така в обичайните представи за световната карта Азия изглежда 3,5 пъти по-голяма по площ от Африка, а всъщност разликата е само 1,5 пъти.

Някои критици на проекцията "Меркатор" предполагат, че тя е запазила широкото си приложение, защото увеличава визуално и поставя в центъра на света Европа, както и други западни региони като Северна Америка и по този начин "поддържа представи за европейско превъзходство".

Того, която оглави кампанията за приемането на резолюцията на ООН от името на Африканския съюз, заяви, че новият документ "признава и потвърждава, че непропорционалните картографски изображения, особено тези, произтичащи от проекцията на Меркатор, са имали трайни когнитивни, образователни, културни, геополитически и социално-икономически последици, допринасяйки за драстичното намаляване на възприемания размер на Африка и други региони на света в глобалното колективно въображение".

"Този дебат не е политически, а научен, защото има научни доказателства и всички трябва да приемем реалността", заяви преди приемането на резолюцията министърът на външните работи на Того Робер Дюси.

"В Африка може да се поберат САЩ, Китай, Индия, Япония, Мексико и голяма част от Европа и пак ще остане свободно пространство", се посочва пък в петиция в Change.org в подкрепа на кампанията #CorrectTheMap, събрала близо 13 000 подписа.

Correct The Map Campaign
Africa is misrepresented on the world maps, and it’s not just a matter of geography — it’s a reflection of how the world views the continent. For decades, th...
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Ключови думи:

ООН, Меркатор, карта на света, Африка

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