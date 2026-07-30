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ООН си избира нов председател

30 Юли 2026
ЕПА/БГНЕС

Членовете на Съвета за сигурност на ООН се очаква да проведат първото си закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация.

Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес-Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуну от Уганда.

Сегашният генерален секретар, Антонио Гутериш, ще освободи поста на 31 декември.

Един от кандидатите трябва да събере девет гласа без вето. Засега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит.

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