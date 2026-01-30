Медия без
ООН е на прага на финансов колапс

30 Яну. 2026
ООН е на прага на финансов колапс, съобщи генералният секретар на световната организация Антониу Гутериш, цитиран от Reuters.

Генералният секретар заяви, че поради неплатени вноски и действащите бюджетни правила, организацията може да остане без средства още до юли. По неговите думи кризата застрашава работата на програмите и може да доведе до „неизбежен финансов колапс“.

Гутериш подчерта, че държавите трябва или да изпълняват ангажиментите си за финансиране в пълен обем и навреме, или да преразгледат финансовите правила на ООН.

САЩ са най-големият вносител в бюджета на ООН (около 22% от редовния бюджет), но често забавят плащанията си поради вътрешнополитически дебати в Конгреса. Към началото на 2026 г. натрупаните дългове от страна на водещи икономики, включително Китай и Бразилия, създават безпрецедентен недостиг на ликвидност. 

Разходите на организацията се увеличиха рязко през последните години заради необходимостта от огромни хуманитарни операции. Инфлацията също „изяжда“ реалната стойност на одобрените бюджети.

В централата на ООН в Ню Йорк и в офисите в Женева вече са въведени строги мерки: ограничени са пътуванията на персонала, намалени са разходите за отопление и осветление в сградите, замразени са назначенията за нови позиции.

ООН

