Дипломатка от Коста Рика и бивш вицепрезидент на страната, чиито родители са били бежанци от Холокоста, изненадващо се превърна във фаворит за поста генерален секретар на Организацията на обединените нации. Ако тя спечели ще бъде първата жена шеф на ООН.

Ребека Грийнспан, чиито родители са емигрирали в Централна Америка от Полша – и чиито баба и дядо по майчина линия са били убити от нацистите – в момента е ръководител на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), орган, който подробно е изчислил икономическите щети, нанесени от израелската окупация на палестинските територии.

Настоящият генерален секретар Антонио Гутериш ще завърши втория си мандат на 31 декември 2026 г., а според неофициална система за регионална ротация се очаква неговият наследник да бъде от Латинска Америка.

В първото тайно предварително гласуване на Съвета за сигурност на ООН петте постоянни и 10-те непостоянни членки бяха помолени да посочат дали подкрепят, възразяват или са неутрални спрямо всеки от седемте кандидати.

Грийнспан си осигури 10 гласа „за“, четири гласа „без мнение“ и един глас „против“. Самоличността на гласувалия „против“ не е известна, но фактът, че тя има само едно възражение, я поставя в силна начална позиция. Процесът най-вероятно ще приключи през октомври.

Най-близкият съперник на Грийнспан е Каролин Родригес-Биркет, бивш пратеник на Гвиана в ООН, с девет гласа „за“, два „против“ и четири „без мнение“. В края на дебат в Общото събрание, спонсориран от Bloomberg миналия месец, тя спечели 49% от гласовете сред присъстващите, докато Грийнспан остана втора с 14%.

„Грийнспан се разглежда от някои като кандидат на приемствеността, ползващ се с мълчаливата подкрепа на Гутериш“, заяви западен дипломат. „Но ключов е източникът на гласовете „против“: ако тези гласове идват от Русия, Китай или САЩ, съществува риск от пат“.

Ако бъде избрана, Грийнспан ще бъде първият генерален секретар на ООН от еврейски произход. ООН е критикувана, че прекомерно се фокусира върху Израел в дебатите си, но Грийнспан се позовава на еврейското си наследство, за да защити важността от прекратяването на конфликта.

Тя заяви пред Общото събрание на ООН: „Мирът беше това, което направи възможно моите родители, двама бежанци от Втората световна война, да намерят уважение и достойнство в една малка страна, Коста Рика. Аз съм дъщеря на този мир – доказателство за това какво прави възможен той.“

Сестра ѝ се премества в Израел като 17-годишна, за да учи химия в Еврейския университет. В резултат на това нейните племенница и племенник са завършили задължителната си служба в Израелските отбранителни сили (IDF).

Под нейно ръководство обаче UNCTAD фактологично и категорично документира икономическите щети, причинени от дългогодишната окупация на палестинските територии от страна на Израел.

Нейният ключов доклад от февруари 2026 г. установи, че „кумулативно палестинската икономика е загубила прогнозно 212,2 милиарда долара (по постоянни цени от 2015 г.) в периода от 2000 г. до 2024 г. Този частичен, оценен загубен потенциал, равняващ се на близо 20 пъти целия палестински БВП за 2024 г., произтича пряко от израелските окупационни политики, ограничения, блокади и repeated военни операции.“