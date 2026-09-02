ФБР удари мощна руска хакерска мрежа с помощта на България

България, заедно със Съединените щати, Унгария и Румъния е участвала в операция по премахването на свързаната с Русия бот мрежа и инфраструктура на зловредния софтуер Sality, чрез който са извършвани киберпрестъпления, информират Reuters и LawFuel, цитирани от Фокус. Многонационалната операция бе обявена и със специално съобщение от Министерството на правосъдието на САЩ, в сътрудничество с частните индустриални партньори CrowdStrike и фондация Shadowserver.

От 2003 г. насам ботнетът Sality инсталира зловреден софтуер (малуер) на компрометирани устройства, което позволява кражба на криптовалута и кибератаки срещу жертви в Съединените щати и чужбина. Компютрите жертви, заразени със Sality, са били част от peer-to-peer (P2P) ботнет мрежа, която представлява свързани компютри, заразени със зловредния софтуер Sality и контролирани от оператор. Децентрализираната мрежа е комуникирала помежду си при извършването на определени действия при кражбата на криптовалути и извършването на кибератаки, както и изпращане на спам-съобщения.

Като част от международната операция, Министерството на правосъдието, ФБР и DCIS са конфискували сървъри и домейни, свързани със Sality, в Съединените щати. Международни партньори от правоприлагащите органи в България, Унгария и Румъния са предприели действия срещу допълнителни домейни, свързани със Sality, хоствани в Европа.

Разследващи и прокурори от множество юрисдикции оказаха решаваща помощ, включително Главна дирекция за борба с организираната престъпност на България, Националното бюро за разследване на киберпрестъпления на Унгария, Румънската полиция / Дирекция за борба с организираната престъпност / Централно звено за киберпрестъпност, Евроюст и Европол, се казва в съобщението на американските власти.

Федералните правоприлагащи органи работиха с частния сектор, за да идентифицират и разрушат злонамерените мрежи, да разширят националните си възможности и да оформят поведението на противника чрез деградиране на техните инструменти и инфраструктура, се казва още в съобщението. "Киберпрестъпниците, ботнет мрежите и зловредният софтуер са ясна и непосредствена опасност за сигурността и икономиката на нашата нация“, каза първият помощник-прокурор на Съединените щати Бил Есейли. "Това успешно усилие за премахване на ботнет мрежата Sality показва, че чрез съвместна работа публичният и частният сектор могат да бъдат мощна сила за добро.“

"Това уникално сътрудничество между международните правоприлагащи органи и партньорите от частния сектор само засилва възможностите на ФБР за киберсигурност и усилията ни да неутрализираме заплахата, породена от ботнета Sality“, каза Патрик Гранди, помощник-директор, отговарящ за полевия офис на ФБР в Лос Анджелис. "ФБР ще продължи да работи с нашите партньори, за да предотврати по-нататъшни кибератаки и кражби от жертви в Съединените щати.“

За операцията съобщи и Европол. Полицейската организация обяви, че е окончателно разгромена опасната глобална кибермрежа Sality. Престъпната инфраструктура бе използвана за заразяване и контрол на милиони компютри по целия свят в продължение на повече от две десетилетия.

В своя пик ботнетът е осигурявал на хакерите достъп до над 1 милион заразени машини едновременно. До момента над 11 милиона уникални IP адреса са свързани с опасната инфраструктура, използвана за разпространение на зловреден софтуер.

Разбиването на Sality е било осъществено чрез специализирана операция за пренасочване на трафика (sinkholing). По този начин комуникацията от заразените компютри бе отклонена от престъпните сървъри. Това изолира компрометираните устройства и направи командния канал на хакерите напълно неизползваем.