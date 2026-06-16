Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ФБР осуети атентат с дронове срещу Белия дом

Днес, 15:11

ФБР и правоохранителните органи на САЩ съобщиха, че са предотвратили предполагаем заговор, насочен срещу събитието UFC Freedom 250, което се състоя този уикенд на моравата пред Белия дом.

Пет души са задържани, а разследващите идентифицирали 23 души като част от мрежа от заговорници. Предполагаемият план включвал използването на дронове, натоварени с експлозиви, които трябвало да ударят сгради в близост до събитието, да се предизвика масова евакуация и да се насочи тълпата към предварително подготвен отряд снайперисти, заявиха официални представители.

След това е била планирана „втора вълна“, която да щурмува изходите на Белия дом, според официални представители.

ФБР за първи път е научило за заплахата на 10 юни и е работило с партньори по арест в Синсинати, където един заподозрян е бил задържан.

Основно доказателство е кореспонденцията в месинджъра Signal, в която са обсъждани подробностите на престъплението.

Някои от замесените лица са планирали да пътуват до Фредериксбърг, Вирджиния, на 12 или 13 юни, за да подготвят атаката.

Един от заподозрените, според твърденията, е заявил пред разследващите, че целта е била да се нанесат удари срещу „капиталистическите елити“, „милиардерите“ или политиците, получили дарения от Американския комитет за обществени въпроси на Израел.

Разследването обхванало най-малко 12 регионални офиса на ФБР.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

UFC, ФБР, Белия дом

Още новини по темата

Тръмп събира 4000 зрители за грандиозни боеве пред Белия дом
14 Юни 2026

Служител на ЦРУ е арестуван с 303 кюлчета злато за $40 млн.
28 Май 2026

ФБР издирва американска военнослужеща, станала ирански агент
18 Май 2026

Тайните служби простреляха човек в центъра на Вашингтон
05 Май 2026

България изведнъж стана критично важна за САЩ

20 Дек. 2025

Тръмп насрочи бой в Белия дом
06 Окт. 2025

Тръмп ще строи бална зала в Белия дом
01 Авг. 2025

ФБР разследва бивш свой шеф и директор на ЦРУ
09 Юли 2025

Мъж е прострелян край Белия дом
09 Март 2025

Сенатът в САЩ одобри нов директор на ФБР

21 Февр. 2025

Сарафов вече си уговаря посещения като избран главен прокурор
14 Дек. 2024

Директорът на ФБР подава оставка преди Тръмп да встъпи в длъжност
12 Дек. 2024

Тръмп избра шеф на ФБР
01 Дек. 2024

МВР се срещна с хора на ФБР, ДЕА и Сикрет сървис в София
18 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса