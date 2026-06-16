ФБР осуети атентат с дронове срещу Белия дом

ФБР и правоохранителните органи на САЩ съобщиха, че са предотвратили предполагаем заговор, насочен срещу събитието UFC Freedom 250, което се състоя този уикенд на моравата пред Белия дом.

Пет души са задържани, а разследващите идентифицирали 23 души като част от мрежа от заговорници. Предполагаемият план включвал използването на дронове, натоварени с експлозиви, които трябвало да ударят сгради в близост до събитието, да се предизвика масова евакуация и да се насочи тълпата към предварително подготвен отряд снайперисти, заявиха официални представители.

След това е била планирана „втора вълна“, която да щурмува изходите на Белия дом, според официални представители.

ФБР за първи път е научило за заплахата на 10 юни и е работило с партньори по арест в Синсинати, където един заподозрян е бил задържан.

Основно доказателство е кореспонденцията в месинджъра Signal, в която са обсъждани подробностите на престъплението.

Някои от замесените лица са планирали да пътуват до Фредериксбърг, Вирджиния, на 12 или 13 юни, за да подготвят атаката.

Един от заподозрените, според твърденията, е заявил пред разследващите, че целта е била да се нанесат удари срещу „капиталистическите елити“, „милиардерите“ или политиците, получили дарения от Американския комитет за обществени въпроси на Израел.

Разследването обхванало най-малко 12 регионални офиса на ФБР.