Тръмп насрочи бой в Белия дом

Днес, 05:34
Така ще изглежда Белия дом на 14 юни - клетката с бойците ще бъде разположена на южната морава.
Така ще изглежда Белия дом на 14 юни - клетката с бойците ще бъде разположена на южната морава.

Битки за шампионските пояси на UFC ще се проведат на територията на Белия дом на 14 юни 2026 г. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на парада в чест на ВМС на САЩ в щата Вирджиния, който бе излъчен от Белия дом.

"На четиринадесетия юни следващата година ще имаме голяма битка в Белия дом", каза Тръмп. На 14 юни президентът на САЩ ще отбележи своята 80-годишнина.

UFC (Ultimate Fighting Championship) е най-голямата организация за смесени бойни изкуства (ММА) в света, базирана в Северна Америка. Тя организира и промотира зрелищни бойни събития с участието на топ класирани ММА състезатели, които се борят, използвайки широк спектър от техники от различни бойни спортове. Главният изпълнителен директор на UFC Дана Уайт е близък приятел и съратник на Доналд Тръмп. 

Все още не е ясно колко битки ще се състоят в гала вечерта.

На 29 август изпълнителният директор на UFC Дана Уайт заяви, че изпълнява идеята на Доналд Тръмп да бъде домакин на турнир UFC в Белия дом.

На 4 юли Тръмп заяви на митинг в Айова, че Белият дом ще бъде домакин на битката за титлата на шампионския пост. Това събитие трябва да бъде включено в широката програма, посветена на 250-годишнината от подписването на декларацията за независимостта на страната, която ще бъде отбелязана през 2026 г.

По-рано администрацията на Тръмп показа как ще изглеждат битките в Белия дом. Клетката с бойците ще бъде поставена на южната поляна, пресконференции и претегляне ще се проведат в Мемориала на Линкълн.

