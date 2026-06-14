Тръмп събира 4000 зрители за грандиозни боеве пред Белия дом

Доналд Тръмп ще празнува тази вечер своя 80-и рожден ден на Южната морава на Белия дом, където заедно с 4000 зрители ще наблюдава нещо, което никога не се е случвало - битки от смесени бойни изкуства (MMA). Официално това шоу на стойност 60 милиона долара ще даде старта на честванията по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ. Разходите за инсталирането на "Нокътят" ("The Claw") - арена с височина 28 метра, както и за фен зоната, в която ще се очакват около 100 000 души, ще бъдат поети от организацията Ю Еф Си (UFC), която доминира в света на ММА. Събитието стартира в 03:00 ч. сутринта в понеделник (15 юни) българско време (20:00 ч. ET местно време в неделя вечер).

Тези, които ще се изправят един срещу друг в нещо като осмоъгълна клетка, "са най-закалените, които сте виждали", заяви Доналд Тръмп в четвъртък пред в. "Ню Йорк пост" и добави: "Ако никога не сте гледали на живо, няма да повярвате на очите си". Шоуто включва 7 големи битки, като в основното събитие един срещу друг се изправят Илия Топурия и Джъстин Гейджи в мач за обединяване на титлата в лека категория. В подгряващата битка Алекс Перейра се качва в тежка категория срещу Сирил Ган.

Арената ще бъде демонтирана веднага след края на събитието, а Доналд Тръмп ще тръгне към Франция за среща на Г-7.

Съд в САЩ одобри провеждането на мачове на територията на Белия дом, като отхвърли иска за отмяна на съответното събитие. Правозащитната организация Public Integrity Project подаде през юни иск от името на двама граждани с искане турнирът да бъде отменен, твърдейки, че властите са нарушили закона, като не са съгласували това с Конгреса, а също така са засегнали "естетическите чувства" на ищците.