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Посланикът на Португалия почина в София

Днес, 15:35
Посланикът на Португалия Ана Мария Рибейро да Силва
Посланикът на Португалия Ана Мария Рибейро да Силва

Посланичката на Португалия в България Ана Мария Рибейро да Силва е открита мъртва в дома си в столичния квартал "Лозенец". 66-годишният дипломат не се е явила на работа, което е притеснило нейни служители. Тялото ѝ било открито около обяд в дома ѝ, съобщи "24 часа".

По предварителни данни причината за смъртта е инфаркт. По тялото не са установени следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва беше посланик на Португалия в България от декември 2020 г. Преди това е заемала същия пост в Словакия. Тя е завършила право в Лисабонския университет. Професионалният ѝ път включва работа в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В Португалия е била съветник на министъра на външните работи и на председателя на парламента.

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