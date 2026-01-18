Медия без
Крайната десница води преди президентските избори в Португалия

Андре Вентура може да победи в първия тур, но ще загуби на втория, предвиждат социолозите

Днес, 07:25
Андре Вентура (в центъра) с жена си (вдясно от него) по време на предизборно събития в Лисабон на 16 януари.
Андре Вентура (в центъра) с жена си (вдясно от него) по време на предизборно събития в Лисабон на 16 януари.

Португалците гласуват днес на първи тур от президентските избори. Очаква се кандидатът на най-голямата опозиционна сила - крайната десница - да достигне до балотаж, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според социологическите проучвания Андре Вентура, председател на крайнодясната партия "Стига!" (на португалски ШÈГА), може да спечели първия тур, но 43-годишният депутат има много малки шансове да победи и на балотажа, който ще се произведе на 8 февруари.

След седмици на изключително оспорвана надпревара кандидатът на социалистите Антонио Жозе Сегуро води с малка преднина пред либералния евродепутат Жоао Котрим Фигейредо в съревнованието за второто място.

От рекордните 11 кандидати още двама също имат шансове да отидат на втори тур. Това са Луиш Маркеш Мендеш от десноцентристкия правителствен лагер и Енрике Гоувея е Мело, бивш адмирал, явяващ се като независим кандидат, ръководил ваксинационната кампания срещу Covid-19. Социолозите прогнозират, че всеки от тези кандидати би победил Вентура на втори тур.

Победителят на изборите ще наследи консерватора Марсело Ребело де Соуза, който спечели два пъти още на първи тур. От 40 години в Португалия досега само веднъж президентски вот е бил решаван на балотаж - през 1986 г.

Партия "Стига!" спечели 22,8 процента от гласовете и 60 депутатски места на парламентарните избори през май, изпреварвайки социалистите и превръщайки се в най-голямата опозиционна сила, припомня БГНЕС.

Президентът на Португалия няма изпълнителни правомощия, но в кризисни ситуации може да разпуска парламента, да свиква избори или да освобождава министър-председателя.

Според анализатори Вентура разглежда вота основно като тест за собствената си популярност, с поглед към бъдеща кандидатура за премиерския пост. Политологът Антониу Коща Пинту от Лисабонския университет посочва, че целта му е да консолидира електората си.

По-силен резултат на крайната десница би увеличил натиска върху правителството на малцинството, ръководено от Луиш Маркеш Монтенегру, което разчита на подкрепата на "Стига!" за прокарване на част от политиките си. Консултантската компания Teneo отбелязва, че нов солиден резултат за крайната десница би затвърдил доминиращото ѝ място в политическия пейзаж.

Вентура, който обещава да "въдвори ред" в страната, призова останалите десни партии да не му пречат, ако се изправи срещу социалиста Сегуру на балотаж. Сегуру от своя страна заяви, че именно той е единственият кандидат, способен да победи екстремизма на Вентура.

Португалия е страна с близо 11 милиона жители, член на Европейския съюз и еврозоната, като формира около 1,6 процента от брутния вътрешен продукт на ЕС.

