Португалската вътрешна министърка Мария Лусия Амарал е подала оставка след критики от опозиционни партии и местни общности по повод „бавния и неуспешен отговор“ от властите на разрушителната буря „Кристин“ от преди две седмици, предадоха Ройтерс и БТА.

Канцеларията на президента Марсело Ребело де Соуза съобщи вчера, че приема подадената оставка на министърката, по искане на премиера Луиш Монтенегро, след като Амарал заяви, че „вече няма личните и политически условия, нужни за изпълняването на тази роля“.

По думи на канцеларията на президента, Монтенегро временно ще поеме ресора на вътрешната министърка до назначаването на наследник.

Бурята „Кристин“ мина през централна Португалия на 31 януари, с ветрове надхвърлящи 200 км/ч и проливни дъждове, причинили щети на хиляди домове, заводи и ключова инфраструктура, които отнеха живота на най-малко шест души.

По прогноза на правителството ще са необходими повече от 4 милиарда евро за възстановяването на щетите.

Оставката на Амарал е първата от идването на власт на дясноцентристкото правителство на малцинството преди около осем месеца.

Лидерът на крайнодясната партия „Стига!“ (на португалски „ШЕГА“) Андре Вентура сподели в „Екс“, че тази оставка е доказала невъзможността на правителството да се справи с трудности. Той добави, че според него Монтенегро губи контрол над правителството.

Лидерът на социалистката партия Жозе Луиш Карнейро заяви пред медиите, че най-голяма отговорност за неуспешната правителствена реакция на бурите носи самият Монтенегро.

Редица бури връхлетяха Португалия и Испания през последните седмици. След унищожителната буря „Кристин“, още две последователни такива – „Леонардо“ и „Марта“ – донесоха проливни дъждове, силни ветрове, причинили наводнения и материални щети.

В момента Португалия усеща косвеното отражение на бурята „Нилс“, която не се очаква да премине над територията на страната, съобщава Португалският институт за морето и атмосферата.