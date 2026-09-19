Кандев: Петричкият Ескобар продължава да действа

Георги Кандев, бивш главен секретар на МВР и настоящ кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, заяви пред радио "Дарик", че Огнян Атанасов - т.нар. Петричкия Ескобар, продължава да се занимава с наркотрафик. Атанасов бе помилван от вицепрезидентката Илияна Йотова през 2022 г., защото имало опасност за живота му.

Според медицинската експертиза има онкологично заболяване, перитонит, деменция, инсулт. Атанасов е на 56 години.

Всъщност Атанасов не е лежал в български затвор, преведен е от гръцки, където е получил 15 години за наркотрафик. Когато Йотова го помилва - и днес пред БНТ тя каза, но коя съм аз да противореча на медици, всъщност тя от раз му премахва 10 години от присъдата.

В момента той е на свобода под парична гаранция от 5000 лева за арест с 5 килограма кокаин. Делото му още не е приключило. В социалните мрежи се появи видео как танцува очевидно в добро състояние.