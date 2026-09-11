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Кандев съди за клевета Юлиян Янков - Картофа

Тъжбата е подадена в Перник и в момента е без движение

Днес, 06:16
Георги Кандев
БГНЕС
Георги Кандев

Бившият и.д. главен секретар на МВР и настоящ кандидат за вицепрезидент Георги Кандев е завел дело за клевета срещу бизнесмена Юлиян Янков - Картофа, научи "Сега". Кандев е подал тъжбата си в Районния съд в Перник и наказателното дело от частен характер по нея е образувано на 30 юли. Това потвърдиха пред "Сега" от съда. Кандев твърди в тъжбата си, че Янков му е приписал неизвършени престъпления. Преди месец съдията докладчик е оставил тъжбата без движение заради нередовности в нея, уточниха от съда. Дадени са указания за отстраняването на въпросните нередовности в срок, който още не е изтекъл.

От съда не посочиха какво конкретно твърди Кандев в тъжбата си. Но в началото на юли, малко преди да бъде депозирана тъжбата, популярен ютюбър пусна интервю с Янков, който твърди, че е давал подкуп на Кандев. Янков казва, че е бил в прекрасни отношения с Кандев, показва чатове с него. Казва още, че му е поискал 50% от бизнеса и сумата била шестцифрена.

През април, броени дни след парламентарните избори, Кандев направи видеообръщение в социалните мрежи, в което разказа за натиск и заплахи, зад които стои лице с прякор "Картофа". "В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя", каза Кандев. След това беше обяснено, че фирмата на "Картофа" успява да спечели монопол върху пътната помощ по магистралите в страната и е финансирана от държавата за това с милиони.

Междувременно разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) разкри, че фирмата за пътна помощ "Юнит Асист" на Янков е партньор на МВР за транспортиране на веществени доказателства. Ведомството, в лицето на ОДМВР - София, е платило за услугите ѝ близо 30 000 евро, въпреки че няма сключени договори с дружеството. А прокуратурата съобщи, че разследва Янков по дело за присвояване на 14 превозни средства, като той дори е бил призован да се яви в качеството на обвиняем, но негов адвокат уведомил разследващите, че клиентът му е в болница. Няма данни за развитие по тази сюжетна линия.

Самият Кандев също даде обяснения пред медиите за познанството си с Юлиян Янков. "След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името „Юли с автомивката“, не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда. Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект", коментира Кандев пред Нова тв.

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Георги Кандев, дело за клевета, Юлиян Янков - Картофа

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