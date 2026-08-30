Андрей Гюров казва утре ще бъде ли кандидат-президент

Анонс за утрешния ден направи бившият служебен премиер Андрей Гюров. "На 31 август ще стане ясно дали ще се кандидатирам за президент", заяви той пред bTV. Преди 4 дни Ивайло Мирчев каза, че ПП и ДБ работят по обща двойка за изборите за държавен глава наесен, като очакванията са Гюров да е кандидатът за президент. До момента няма официално обявяване от самия него, макар от месеци да е в рекламен режим в социалните мрежи.

За подгласник на Гюров неофициално се счита Георги Кандев. В социалните мрежи обаче набира популярност идеята за вице да бъде кандидатирана Гергана Петрова от Струмяни, основно действащо лице в актуалния скандал с Румен Радев.

На 8 септември ще бъде официално издигната Илияна Йотова. Иван Христанов с билбордове из страната вече си прави кампания. Радостин Василев също смята да се кандидатира. Голямата въпросителна е свързана с ГЕРБ - Бойко Борисов намекна два пъти, че партията може и да не участва в президентските избори.