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ПП и ДБ работят заедно по кандидат-президентската двойка

Засега обаче бившият служебен премиер Андрей Гюров запазва мълчание

26 Авг. 2026Обновена
Андрей Гюров
Фейсбук
Андрей Гюров

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" работят по издигането на кандидат-президентската двойка за предстоящите избори, като очакванията са Андрей Гюров да е  кандидатът за президент. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по Би Ти Ви. Тази сутрин "Да, България", които са част от "Демократична България", са имали политически съвет. 

Засега обаче бившият служебен премиер Андрей Гюров не е потвърдил, че ще се кандидатира. По отношение на това кой ще бъде вицепрезидент Мирчев заяви, че решението зависи от Гюров, но не изключи възможността това да бъде бившият секретар на МВР Георги Кандев.

Доскорошната коалиция ПП и ДБ нямат противоречия по евентуалната кандидатура на Андрей Гюров.

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Ключови думи:

Андрей Гюров, президентски избори 2026

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