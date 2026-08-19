Казус с билбордове за президентските избори смути ЦИК

БГНЕС Комисарите се сблъскаха с първия си сериозен казус още преди да е започнала предизборната кампания.

Повече от месец остава до началото на предизборната кампания за президентските избори, насрочени за 25 октомври, но Централната избирателна комисия (ЦИК) вече се сблъска с казус, засягащ твърдения за агитация, който не успя да реши с единодушие.

В комисията е получен сигнал за билбордове на Иван Христанов – лидер на партия "Единение" и бивш земеделски министър в служебното правителство на Андрей Гюров. Христанов вече обяви, че възнамерява да се кандидатира за държавен глава. На въпросните билбордове е неговият лик, придружен от посланието "Президентът на народа".

Неясно защо сигналът е пуснат до пощата на ЦИК, приемаща сигнали по линия на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Това е специален закон, който брани хората, даващи гласност на нарушения на българското или европейското право. Комисията обаче разглежда сигнали за нарушения на Изборния кодекс.

Въпреки това, служител на ЦИК, който работи по линия на специалния закон, е разгледал сигнала и е изготвил становище, констатиращо очевидното – че той не попада в приложното поле на закона. Комисарите се съгласиха и прекратиха производството.

Остана въпросът да се изпрати отговор на подателя на сигнала и тук мненията на членовете на ЦИК не бяха единодушни.

Докладчикът Десислава Абрашева (предложена от ПБ) посочи, че според Изборния кодекс агитационните материали трябва да отговарят на определени условия – да се отбележи от чие име се издават; че купуването и продаването на гласове е престъпление; да съдържат призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат. В случая с билбордовете нито едно от тези условия не е изпълнено, така че те не могат да се смятат за предизборна агитация по смисъла на действащия закон.

Колегата ѝ Маргарита Махаева ("Възраждане") коментира, че призив няма, но има "вид политическо внушение", както се изрази. Тя предупреди, че ако ЦИК остави това без последствия, ще създаде прецедент за заобикаляне на закона и поиска да се провери кой е поръчал и платил билбордовете. Йордан Василев (ПБ) ѝ възрази, че ако тръгнат по този път, ЦИК ще се въвлече в политическа кампания.

Вяра Тодева (ПП-ДБ) изтъкна, че Изборният кодекс забранява да се поставят предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, а сигнали за това се подават до областния управител, съответно кмета на населеното място. Абрашева отвърна, че с писмото до подателя, ЦИК казва, че не смята билбордовете за предизборна агитация. Ако обаче препрати сигнала до областен или до кмет, ще излезе, че казва обратното. Георги Баханов (ГЕРБ) я подкрепи, че ЦИК трябва да се придържа към мнението си, че това не е агитация, защото не съдържа всички елементи на такава, както законът ги изрежда.

При гласуването писмото беше подкрепено от 12 членове на ЦИК, а двама – Махаева и Тодева, се обявиха против.