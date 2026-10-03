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За изборите ще има повече секции във Великобритания, отколкото в Турция

В Русия ще гласуват за президент само в Москва, тъй като българските дипломати смятат Санкт Петербург за опасен

Днес, 08:21
Избори в Париж чакат на опашка да гласуват. Снимката е от 2021 г.
БГНЕС
Избори в Париж чакат на опашка да гласуват. Снимката е от 2021 г.

Определени бяха местата извън страната, където ще се гласува на президентските избори на 25 октомври. Повече от 600 избирателни секции ще отворят врати за българските граждани по света, както се вижда от списъка на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Този път секциите в Обединеното кралство (82) изпреварват по брой секциите в Турция (78). В Германия ще бъдат открити 70 секции, в Испания – 67, а в САЩ – 44.

След последните промени в Изборния кодекс отпадна правилото, въведено от предния парламент, че извън посолствата и консулствата могат да се образуват до 20 секции в страните извън ЕС. Това силно беше повлияло на парламентарните избори през април т.г. - тогава във Великобритания секциите бяха 28, в Турция - 27,  а в САЩ - 24. Въпреки премахването на ограничението, отворените в тези страни секции сега са видимо по-малко в сравнение с парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. - тогава във Великобритания бяха 112, в Турция - 168, а в САЩ - 53.

За президентските избори в определени страни ще има специфики. Германия допуска по изключение образуването на секции извън дипломатическите сгради, но само на определени адреси. Заради това секции няма да има на всички места, които отговарят на изискванията на българския Изборен кодекс.

По отношение на Гърция българското консулство в Солун е посочило пред ЦИК, че не е целесъобразно да се отварят секции, които са посещавани от български граждани основно в летния туристически сезон. На база на това не са разкрити секции на остров Тасос и в Ханиоти, Халкидики.

В Барселона, Испания, се разкрива допълнителна секция в града поради прекомерната натовареност на преди съществуващата една секция, както предлага генералното ни консулство там. Закрива се секцията в Арчидона, формирана еднократно през 2021 г.

От Чехия е получена нота, че секции могат да бъдат образувани само в дипломатическото представителство. Затова такива няма да има в Бърно, Ихлава, Либерец, Млада Болеслав и Пилзен. В посолството в Прага ще отворят 3 секции.

В Русия секция ще има само в посолството в Москва. Причина за това са притесненията на българските дипломати от провеждане на избори в Санкт Петербург – поради преустановяване на дипломатическото присъствие на място, липса на гаранция, че ще получим разрешение от приемащата държава и сериозни опасения за сигурността.

В Сърбия ще има допълнителна секция в Ниш. Във Франция ще се обединят секциите Маринян и Марсилия под наименованието Марсилия/Маринян поради голямата близост на двете места.

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президентски избори 2026, гласуване в чужбина

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