Поддръжници на Гюров обвиниха Йотова в злоупотреба с държавни ресурси

БГНЕС От "Дондуков" 2 обясниха, че служителите в президентството, които участват в кампанията на Илияна Йотова, са назначени по трудови отношения и са излезли в неплатен отпуск.

От Форума за демократично действие – неформална група, която поддържа кандидатурата на Андрей Гюров за президентските избори, обвиниха държавния глава и кандидат за изборите Илияна Йотова в "недопустимо използване на държавни ресурси, административен капацитет и обществени медии за целите на предизборна кампания". Пред "Сега" от "Дондуков" 2 отхвърлиха обвиненията.

"Докато останалите кандидати в изборната надпревара са длъжни самостоятелно да финансират и организират своя транспорт, екипи и логистика, зад настоящото президентство е впрегната цялата държавна инфраструктура", посочва се в отворено писмо, публикувано от форума.

В него се заявява, че служители на президентската администрация са участвали при внасянето на документите за регистрацията на Йотова за вота и това се определя като "злоупотреба с държавен ресурс". Твърди се, че обективността на БНТ е компрометирана, тъй като служители на обществената телевизия са влезли в първоначалния състав на инициативния комитет, издигнал нейната кандидатура.

Изтъква се, че когато позиции на президента се защитават от представители на управляващата партия, това показва "пълното заличаване на границата между институция, партиен апарат и кандидат". В писмото се говори още за ползване на административен ресурс и държавен транспорт за целите на кампанията и се настоява за гаранции от страна на БНТ, че ще спазва принципите на равнопоставеност и неутралитет по време на кампанията.

РЕАКЦИЯ

"Сега" попита "Дондуков" 2 дали кампанията на Йотова ангажира президентски служители и държавен транспорт за кампанията. От там отговориха, че служителите в нейната администрация са назначени по трудови правоотношения, а не по Закона за държавния служител, и Кодексът на труда не им забранява да участват в предизборна кампания. Тези служители, които участват в кампанията, са излезли в неплатен отпуск от нейното начало до 1 ноември.

От президентството обясняват още, че докато е държавен глава, Йотова не може да се откаже от охраната и специализирания транспорт, който ѝ осигурява НСО, и се съобразява с мерките за безопасност, прилагани от службата. И уверяват, че транспортните разходи, свързани с кампанията, се поемат от инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Йотова.

ПО ЗАКОН

Изборният кодекс забранява използването на държавен и общински транспорт за предизборна агитация, а също и безплатното използване на публичен административен ресурс. В закона се уточнява, че под такъв ресурс се разбира: бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия, както и трудът на служителите в администрацията.