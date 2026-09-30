Йотова/Вълчев водят с голяма преднина пред Гюров/Кандев

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с голяма преднина пред двойката Андрей Гюров - Георги Кандев. Първо социологическо проучване - на "Маркет Линкс" и бТВ, показва, че за Йотова биха гласували 41.4% от хората, които декларират готовност да дадат своя вот на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 21.9% от анкетираните.

На трето място е двойката на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6.4% подкрепа към момента.

"Издигането на кандидати чрез Инициативни комитети е разширило подкрепата за двете водещи двойки", посочи Добромир Живков от "Маркет линкс".

"Готовност да гласуват на президентските избори са изказали 46% от анкетираните", коментира още той. Очаква се избирателната активност на 25 октомври да е над 40%, но едва ли ще достигне тази от последните парламентарни избори - 55%.

Около 20% от анкетираните, които са заявили готовност да гласуват, все още не са решили за кого да дадат своя вот.

Устойчиво пада доверието в управлението - от 50% през май, то е вече 39%. Недоверието се е качило от 24% на 40%. Гражданите смятат, че страната не се движи в правилна посока, като най-големи са притесненията от икономическите проблеми.

Националното проучване на "Маркет Линкс" е проведено сред 1006 граждани на възраст над 18 години в периода от 22 до 29 септември по метода на пряко лично интервю и онлайн допитване. То е финансиране от бТВ.