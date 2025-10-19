Боливия избира президент между двама десни кандидати

Боливия избира днес своя президент. На финалната права са двама десни кандидати, което означава край на две десетилетия социалистическо управление, което остави в тежко състояние южноамериканската страна, коментират световните агенции.

Изборът е между сенатор Родриго Пас от дясната Християндемократическата партия и бившият президент Хорхе Кирога от десния алианс "Свобода и демокрация". Никой от тях не събра необходимото мнозинство гласове на първия тур.

Нито бившият президент Ево Моралес, нито настоящият държавен глава Луис Арсе се кандидатират. Моралес е изправен пред заповед за арест, а Арсе напуска поста на 8 ноември след един президентски мандат. Конституцията на Боливия позволява два, но той не се кандидатира за преизбиране заради намаляваща популярност, посочва БНР.

Страната с население 11,3 млн. души преживява най-тежката си икономическа криза от четири десетилетия.