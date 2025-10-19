Медия без
Боливия избира президент между двама десни кандидати

Сегашният държавен глава сам се отказа от битка за нов мандат

Днес, 10:19
След десетилетия на кризи боливийците не искат социализъм.
След десетилетия на кризи боливийците не искат социализъм.

 

Боливия избира днес своя президент. На финалната права са двама десни кандидати, което означава край на две десетилетия социалистическо управление, което остави в тежко състояние южноамериканската страна, коментират световните агенции. 

Изборът е между сенатор Родриго Пас от дясната Християндемократическата партия и бившият президент Хорхе Кирога от десния алианс "Свобода и демокрация". Никой от тях не събра необходимото мнозинство гласове на първия тур. 

Нито бившият президент Ево Моралес, нито настоящият държавен глава Луис Арсе се кандидатират. Моралес е изправен пред заповед за арест, а Арсе напуска поста на 8 ноември след един президентски мандат. Конституцията на Боливия позволява два, но той не се кандидатира за преизбиране заради намаляваща популярност, посочва БНР.

Страната с население 11,3 млн. души  преживява най-тежката си икономическа криза от четири десетилетия.

 

