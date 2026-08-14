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Кандидатите за президент ще са ясни до 22 септември

ЦИК прие хронограмата за президентските избори

Днес, 07:46
В секциите с поне 300 избиратели Изборният кодекс определя да се гласува само с машина.
БГНЕС
В секциите с поне 300 избиратели Изборният кодекс определя да се гласува само с машина.

Всички кандидат-президентски двойки, които ще участват на изборите на 25 октомври, трябва да са ясни до 17 часа на 22 септември - това показва хронограмата на предстоящия вот, която бе приета от Централната избирателна комисия. Партиите и коалициите подават заявления в ЦИК за регистрацията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката до 9 септември. Инициативните комитети подават заявление за регистрация до 14 септември.  

До 14 септември е и срокът, в който общинските администрации трябва да обявят предварителните избирателни списъци и да ги публикуват на интернет страницата на общината, както и на видно място в района на съответната избирателна секция.

На 23 септември ще бъде жребият, който ще определи номерата в бюлетината на кандидатските листи, а ден по-късно ще бъде утвърден и образецът на бюлетините.

Цялата хронограма вижте тук:

 

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Ключови думи:

избори за президент, ЦИК

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