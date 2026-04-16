ЦИК публикува интерактивна карта със секциите в страната и в чужбина

Адресите на избирателните секции в страната и в чужбина вече могат да бъдат открити на интерактивна карта , публикувана на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това е значително улеснение за гражданите, които ще гласуват на изборите на 19 април, а и в бъдеще.

Картата позволява търсене на секции във всички избирателни райони в страната, както и във всички държави по света, където такива са открити. Местата за гласуване могат да бъдат търсени също по населено място и номер. Тя показва също и броя на избирателите по райони и мандатите, които дава всеки от тях.

Министерство на външните работи има собствена карта на адресите на избирателните секции извън страната.

В социалните мрежи появата на картата беше посрещнато с интерес и леко удивление, че нещо толкова полезно все пак е било направено. "Осмото чудо на света - гледам и не вярвам на ушите си", написа шеговито един потребител на Фейсбук група на изборни доброволци във връзка с картата.

4880 пациенти са заявили желание към момента да гласуват в лечебните заведения в страната, съобщиха от здравното министерство.

В болниците могат да се разкриват секции, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели, че искат да гласуват. Това засяга хора, които се лекуват и не могат да напуснат лечебното заведение.

В изборния ден те могат да гласуват на място, като представят личен документ и декларация, че не са и няма да гласуват на друго място. Секционната комисия ще ги допише в избирателния списък.