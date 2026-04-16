ЦИК публикува интерактивна карта със секциите в страната и в чужбина

Това е значително улеснение за гласуващите граждани

16 Апр. 2026
Картата позволява търсене на секции във всички избирателни райони в страната, както и във всички държави по света, където такива са открити.
Картата позволява търсене на секции във всички избирателни райони в страната, както и във всички държави по света, където такива са открити.

Адресите на избирателните секции в страната и в чужбина вече могат да бъдат открити на интерактивна карта, публикувана на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това е значително улеснение за гражданите, които ще гласуват на изборите на 19 април, а и в бъдеще.

Картата позволява търсене на секции във всички избирателни райони в страната, както и във всички държави по света, където такива са открити. Местата за гласуване могат да бъдат търсени също по населено място и номер. Тя показва също и броя на избирателите по райони и мандатите, които дава всеки от тях.

Министерство на външните работи има собствена карта на адресите на избирателните секции извън страната.

В социалните мрежи появата на картата беше посрещнато с интерес и леко удивление, че нещо толкова полезно все пак е било направено. "Осмото чудо на света - гледам и не вярвам на ушите си", написа шеговито един потребител на Фейсбук група на изборни доброволци във връзка с картата.

4880 пациенти са заявили желание към момента да гласуват в лечебните заведения в страната, съобщиха от здравното министерство.

В болниците могат да се разкриват секции, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели, че искат да гласуват. Това засяга хора, които се лекуват и не могат да напуснат лечебното заведение.

В изборния ден те могат да гласуват на място, като представят личен документ и декларация, че не са и няма да гласуват на друго място. Секционната комисия ще ги допише в избирателния списък.

Още новини по темата

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"
16 Апр. 2026

"Маркет Линкс" дава над 30% на "Прогресивна България"
16 Апр. 2026

Партии издигат опасни идеи за пенсиите
16 Апр. 2026

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

ПБ и ПП-ДБ отказват категорично следизборна коалиция с ГЕРБ
15 Апр. 2026

Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
15 Апр. 2026

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция
15 Апр. 2026

В Русия вече открито хвалят Румен Радев
13 Апр. 2026

Поколението Z щурмува изборите
13 Апр. 2026

Според Доган "няма вълна" в подкрепа на Радев
11 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски
11 Апр. 2026

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?