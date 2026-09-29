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Над 1 млн. стари телефони са продадени като нови в ЕС

Разследването е с кодово име “Троя” засяга и България

Днес, 13:07
ЕПА/БГНЕС

България е сред 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над един милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови, съобщи ръководената от Европейската прокуратура. Смята се, че схемата е причинила щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, както и загуби от над 30 млн. евро от ДДС за няколко държави членки. 

Европейската прокуратура в Кьолн от събота извършва претърсвания и арести във връзка с операцията. 

Според разследването с кодово име “Троя”, в което взе участие и българската Национална следствена служба (НСлС), престъпната организация е сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ, а след това ги е транспортирала в Нидерландия, почистени и пакетирани като нови.

След това те са били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.

Доказателствата допълнително показват, че фиктивни компании, базирани в няколко страни членки на ЕС - Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, вероятно от 2018 г. са прилагали измамно схемата за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконно печалбите си. 

Установено е, че употребяваните мобилни телефони са продавани по така наречената схема за данъчно облагане на маржа на крайни потребители и между фиктивните компании.

При тази данъчна схема препродавачът плаща ДДС само върху маржа си - разликата между цената, на която е придобил стоката, и цената, на която я продава. Тя обаче се прилага само за препродавани стоки, за които вече е бил платен ДДС.

В случая, тъй като телефоните са били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.

Твърди се, че схемата е подвеждала клиентите в целия ЕС, а също така е причинила щети от ДДС във всяка държава, където тези употребявани мобилни телефони са били продавани като нови.

В операцията с участието на 1770 полицаи и данъчни и митнически служители, на територията на 19 страни, включително България, (както и Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия), са извършени над 160 претърсвания. Във Великобритания е изслушан свидетел. 

Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители на организацията. 

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Лаура Кьовеши

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