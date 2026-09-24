Йотова се разграничи от себе си заради декларация срещу Русия

Президентът Илияна Йотова се разграничи от декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от ЕС, в която е посочена и България.

Тази нощ държавният ни глава публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис. Българската делегация имала забележки към текста, но те не били взети предвид. "Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него. Своята позиция заявих в изказването си пред Общото събрание на ООН. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия", написа Йотова.

Президентката изпадна в същата ситуация като външната министърка Велислава Петрова-Чамова в Киев през юли. Тогава Чамова се присъедини в декларация в подкрепа на Коалицията на желаещите, но после се разграничи от себе си. Йотова я разкритикува през юли.

Министерството на външните работи се опита по-рано снощи да замаже новината, че България е сред 50-те държави, подписали съвместно изявление пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, в което се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана.

Изявлението бе разпространено от украинското министерство на външните работи и в него се изреждат страните, които са се присъединили, включително и нашата, макар първоначално да нямаше подобно съобщение на сайта на българското МВнР.

Министерството излезе с позиция, че България поддържа европейското единство и в тази връзка се е присъединила към декларацията за Украйна, публикувана в ООН. От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста на декларацията.

Изявлението е било подписано от всички 27 страни членки на Европейския съюз (ЕС), както и от самия ЕС. От балканските държави в списъка не фигурират Турция, Сърбия и Косово, предаде БТА.

Външно министерство сочи, че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя.

От Министерството на външните работи подчертават, че българската национална позиция, представена от президента Илияна Йотова, не е била отразена в пълнота в декларацията.

В декларацията се отбелязва и безпокойството от атаките в Черно море и се подчертава, че Русия се опитва да задуши износа на украинско зърно, с което застрашава световната продоволствена сигурност.

"Ето защо подкрепяме усилията за постигане на договореност в Черно море с цел гарантиране на свободата на корабоплаването и призоваваме за защита на търговското корабоплаване и критичната инфраструктура. От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-накрая да направи същото като необходима стъпка към съдържателна дипломация и преговори, водещи до мир. Спешно призоваваме Русия да осигури незабавното, безопасно и безусловно връщане в Украйна на всички произволно задържани, насилствено преместени или депортирани украински цивилни лица, включително деца, както и пълното връщане на всички военнопленници и връщането на всички интернирани лица като важни мерки за изграждане на доверие”, пише още там.

“Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да спре своята агресия, да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира съдържателно в преговори за цялостен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право”, завършва то.



----

Изявлението е от името на Украйна, Европейския съюз, Албания, Андора, Австралия, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Канада, Коста Рика, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Хондурас, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Република Корея, Република Молдова, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.