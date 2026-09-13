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Йотова се обяви за жертва на атака

Асен Василев съобщи за още случаи на помилвани дилъри и трафиканти

13 Септ. 2026Обновена
Илияна Йотова
БГНЕС
Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова, която е и кандидат на държавен глава, смята себе си за жертва на атака заради обвиненията, че е помилвала осъдени за престъпления, свързани с наркотици.

В интервю пред Нова ТВ Йотова заяви, че е очаквала атаки срещу себе си, и че дори е била предварително предупредена за това от хора в партиите, които подкрепят нейните опоненти на предстоящите избори. "Каза ми един приятел – впрегната е огромна сила за личностно злепоставяне", каза президентът.

Тя обясни, че всички случаи на помилвания са описани на сайта на президентството и в 90 процента от тях мотивите са засягали здравословното състояние на осъдените, което е било установено след медицинско становище. Йотова отказа да коментира въпроса дали е имало пропуски в работата на медицинската комисия, която издава тези становища.

По първия случай, съобщен от "Продължаваме Промяната" – за Огнян Атанасов, който след помилването си отново е заловен с наркотици, тя твърдеше, че е изпитала учудване, тъй като според лекарското заключение той не би трябвало да може да стане от инвалидна количка. И мъгляво допълни, че може би някога ще се разбере откъде идва разминаването. Що се отнася до Комисията по помилването, Йотова разказа, че наследила по-голямата част от състава на комисията от предишния вицепрезидент Маргарита Попова. Йотова потвърди, че е помолила е тогавашния председател на комисията Ива Пушкарова да напусне, но отказа да коментира причините.

За другите случаи, за които днес говори лидерът на ПП Асен Василев, Йотова пренебрежително коментира, че той "добре чете това, което сме публикували на сайта на президентството". Тя смята изявленията му за атака лично срещу себе си и заяви, че е готова да носи отговорност за всеки един свой подпис. Разказа, че единственият път, когато е отказала да се включи в процедурата по помилване, било когато дошла молба от осъдения за убийството на баща ѝ.

Йотова отрече обвиненията, че ако бъде избрана, ще бъде "сянка" на премиера и бивш президент Румен Радев, който подкрепя кандидатурата ѝ. По думите ѝ, двамата имат различно виждане за политиката и различно виждане за начина на взимане на решение, а тя искала да превърне "Дондуков" 2 в място за повече разговори, диалог и консенсус.

Президентът потвърди, че обмисля да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Заявлението идва след поредния инцидент в оръжеен склад на ЕМКО. Според Йотова съветът не може да се свика само заради това, а темата вероятно ще бъдат рисковете и заплахите за националната сигурност на България.

По отношение на войната в Украйна държавният глава каза, че страната ни трябва да се включи в групата на държавите, които искат Европа да участва в преговори за мир. Тя определи като тревожен момент обсъжданията в ЕС дали всички членки да не поемат отговорност за размразяването на блокираните руски активи, защото според нея България може да плаща един ден за това. От думите ѝ се разбра, че няма проблем с членството ни в ЕС, но въпросът бил как се държим в този съюз.

За отношенията си с Андрей Гюров като служебен премиер Йотова каза, че е изгубила доверие в него след като е подписал споразумението за военно сътрудничество с Украйна без предварително да я уведоми. Тя отрече, че е избрала Гюров да оглави правителството, тъй като смята, че конституционните промени от 2023 г. са я оставили без избор.

ОБВИНЕНИЯ

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев съобщи във Фейсбук за други случаи на помилвани от президента Илияна Йотова престъпници, замесени с наркотици. В петък от неговата партия разказаха, че през 2022 г. Йотова, тогава вицепрезидент, е помилвала осъден за търговия с наркотици, когото нарекоха "българския Пабло Ескобар". Тогава от президентството се оправдаха, че решението е било взето след проверка от Комисията по помилването и експертно становище за здравословното състояние на осъдения.

По-рано днес лидерът на БСП Крум Зарков, който участва в инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Йотова, заяви, че се прави опит да се "претопли стар случай", както и че "очернящите кампании по дефиниция не проработват".

С писмена позиция излязоха от "Демократична България". Те упрекват Йотова, че не дава отговор каква лична политическа отговорност поема за решението си да помилва Огнян Атанасов. Конкретно искат президентството да публикува документите по процедурата за помилване, както и по всички други подобни случаи.

По темата се включи и бившият шеф на кабинета на президента Румен Радев – Калоян Методиев. Той написа във Фейсбук, че може да се говори за "канал за помилвания през Йотова".


“Сега” от години се бори за достъп до информацията за помилваните от президента лица, след като публичният регистър дълго време не бе попълван. Случаите, за които Асен Василев говори, могат да бъдат видени в регистъра. Или да бъдат прочетено в статиите на Доротея Дачкова през годините.

 

9 престъпници са помилвани от президента за година
След като близо 2 години вицепрезидентът Илияна Йотова не помилва нито един престъпник, процесът се е отпушил в края на м. г. Това видя "Сега" в регистъра на указите за помилване. Така от декември 2021 г. до октомври т. г. са помилвани 9 души.
СЕГА
19 Ноем. 2022


 

Вицепрезидентът помилва осъден на доживотен затвор
42-годишен затворник, който изтърпява доживотна присъда без право на замяна, е помилван от вицепрезидента Илияна Йотова. Това става ясно от публичния регистър на помилванията. Държавната милост в случая е замяна на доживотния затвор с 30 години лишаване от свобода.
СЕГА
25 Септ. 2018
Радев помилва осъдени за наркотици, опит за убийство и катастрофа
В регистъра на помилваните от началото на първия мандат на Румен Радев като президент са вписани още трима престъпници. С тях получилите висшата държавна милост от началото на 2017 г. стават 25-ма.  Указите и за тримата са издадени на миналия декември.
СЕГА
15 Апр. 2023

 

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Илияна Йотова, Асен Василев, Калоян Методиев, комисия по помилванията

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