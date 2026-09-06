Борисов: Ако издигнем наш кандидат, ще направим услуга на Йотова

"Аз съм по-мъдър и по-далновиден от тези, които в момента говорят. Ако ГЕРБ издигне кандидат, който ще е проевропейски, ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на Йотова - да издигнем кандидат."

Това заяви днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по темата за евентуалното участие на водената от него партия в президентските избори. По думите му, окончателното решение ще бъде взето идния вторник, разкривайки, че самият той е против издигане на собствена кандидатура.

"Във вътрешните чатове на партията тече спор кое е по-правилно, затова ще изчакам до 8 септември. Аз лично съм против, но ГЕРБ е демократична партия", каза Борисов във Велико Търново. И добави, че все пак има конкретни имена, които се обсъждат, без да споменава кои са.

Бившият министър-председател посочи, че никоя от основните политически сили, представени в парламента, не е издигнала партиен кандидат-президент.

"Нашите политически опоненти не издигат свои кандидати. Услужливо пропускате, че другите нямат кандидати. А всички критикуват ГЕРБ защо не издига кандидат - заяви той. - Времето, в което партийните лидери се избираха за кандидати, изтече. Политическите партии в битките помежду си направиха партиите мръсна дума. Затова всички сега се крият зад инициативни комитети, ако могат през тях да съберат подкрепа."

Също така Борисов беше категоричен, че партията му няма да предоставя подкрепа, която не е поискана:

"Непоискана подкрепа няма да даваме на никого. Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма. Непоискана подкрепа не се дава, нека всеки да си прецени дали му е нужна."

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че в инициативния комитет, който подкрепя Илияна Йотова, има и хора, свързани с партията му.

Той се обърна и към "демократичната част" от избирателите, като изтъкна ролята на ГЕРБ за присъединяването на България към Шенген и еврозоната, както и за участието на страната в европейските процеси. В тази връзка Борисов коментира и кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров, като заяви, че според него политическите лидери "трябва да имат по-голяма тежест пред избирателите".