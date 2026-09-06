Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов: Ако издигнем наш кандидат, ще направим услуга на Йотова

ГЕРБ решава до 8 септември дали да участва в президентските избори

Днес, 12:44
Бойко Борисов говори пред медиите във Велико Търново.
Нова ТВ стопкадър
Бойко Борисов говори пред медиите във Велико Търново.

"Аз съм по-мъдър и по-далновиден от тези, които в момента говорят. Ако ГЕРБ издигне кандидат, който ще е проевропейски, ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на Йотова - да издигнем кандидат."

Това заяви днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по темата за евентуалното участие на водената от него партия в президентските избори. По думите му, окончателното решение ще бъде взето идния вторник, разкривайки, че самият той е против издигане на собствена кандидатура.

"Във вътрешните чатове на партията тече спор кое е по-правилно, затова ще изчакам до 8 септември. Аз лично съм против, но ГЕРБ е демократична партия", каза Борисов във Велико Търново. И добави, че все пак има конкретни имена, които се обсъждат, без да споменава кои са.

Бившият министър-председател посочи, че никоя от основните политически сили, представени в парламента, не е издигнала партиен кандидат-президент.

"Нашите политически опоненти не издигат свои кандидати. Услужливо пропускате, че другите нямат кандидати. А всички критикуват ГЕРБ защо не издига кандидат - заяви той. - Времето, в което партийните лидери се избираха за кандидати, изтече. Политическите партии в битките помежду си направиха партиите мръсна дума. Затова всички сега се крият зад инициативни комитети, ако могат през тях да съберат подкрепа."

Също така Борисов беше категоричен, че партията му няма да предоставя подкрепа, която не е поискана:

"Непоискана подкрепа няма да даваме на никого. Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма. Непоискана подкрепа не се дава, нека всеки да си прецени дали му е нужна."

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че в инициативния комитет, който подкрепя Илияна Йотова, има и хора, свързани с партията му.

Той се обърна и към "демократичната част" от избирателите, като изтъкна ролята на ГЕРБ за присъединяването на България към Шенген и еврозоната, както и за участието на страната в европейските процеси. В тази връзка Борисов коментира и кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров, като заяви, че според него политическите лидери "трябва да имат по-голяма тежест пред избирателите".

ГЕРБ решава до 8 септември дали да издигне кандидат-президент, Борисов е „против”
Представител на ГЕРБ обясни защо основните парламентарно представени политически сили не издигат партийни кандидати за президент. Според него, президентският пост изисква обединител на нацията и върховен главнокомандващ, особено в настоящите глобални конф
vbox7.com
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов, ГЕРБ, Илияна Йотова

Още новини по темата

ГЕРБ е все "по-разпищолена" по места
06 Септ. 2026

В ГЕРБ спорят дали да издигнат кандидат за президент
04 Септ. 2026

Хекимян ще води ГЕРБ в най-активно гласуващия район в София
03 Септ. 2026

Шефът на разузнаването на НАТО преслуша Йотова и Радев
02 Септ. 2026

Бойко Борисов вече се страхува от избори
01 Септ. 2026

"Новата вълна" в ГЕРБ не промени партийното ръководство
30 Авг. 2026

И ГЕРБ праща депутати за делото в Кочани

30 Авг. 2026

БСП подкрепи Йотова за президент
29 Авг. 2026

Борисов смята изборите за предрешени
29 Авг. 2026

ПБ призна един грях за 100 дни

26 Авг. 2026

Борисов обяви изборите за предрешени заради "ала-бала с машините"
24 Авг. 2026

Цветанов бил репресиран от ГЕРБ
23 Авг. 2026

Бодигардът на Борисов заряза НСО заради него
21 Авг. 2026

Кметица ознаменува учредяване на ПБ, без да напуска ГЕРБ
15 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за чудо е едно село да се прекръсти от Плевун на... Пелевун
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ