Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В ГЕРБ спорят дали да издигнат кандидат за президент

Горанов се бои от "братоубийствена война" вдясно, а Добрев се гневи на "нерешителността"

Днес, 08:03
Задочният спор между Владислав Горанов (вдясно) и Делян Добрев отразява неразбирателствата вътре в партията.
Снимки: БГНЕС
Задочният спор между Владислав Горанов (вдясно) и Делян Добрев отразява неразбирателствата вътре в партията.

Видимото нежелание на ръководството на ГЕРБ да ангажира партията с участие в президентските избори и така да се изложи на риска от ново поражение предизвиква спорове между кадрите ѝ.

В края на август депутатът Владислав Горанов сподели публично опасенията си, че самостоятелна кандидатура на ГЕРБ може да доведе до конфликт с "Продължаваме промяната" и "Демократична България". "Ако и ние се включим с тяснопартиен кандидат, нашето притеснение е, че ще се проведе една братоубийствена война вдясно между нас и кандидата на т.нар. "десница", от който лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент", заяви Горанов в интервю пред "Дарик".

Бойко Борисов вече се страхува от избори
До неотдавна ГЕРБ изглеждаше в доста добро състояние. След тежката 2021 г.
СЕГА
01 Септ. 2026

Той се оплака, че герберите в продължение на месеци се опитвали да влязат в разговор за кандидатура с по-широка подкрепа. "Вместо това се получи боричкане без аргументи", смята Горанов.

Снощи позицията му беше остро разкритикувана от доскорошния му колега в парламента Делян Добрев. Във Фейсбук той повтори позицията, която изрази пред Националното събрание на ГЕРБ миналата неделя, на което беше изваден от партийното ръководство, че е необходим точно тяснопартиен кандидат.

"Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!", пише Добрев. И поименно се обръща към Горанов, като натъртва: "Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова."

Добрев обаче избягва да спомене партийния лидер Бойко Борисов. На националното събрание Борисов коментира неговия призив за партиен кандидат като отсече, че ГЕРБ няма да участва в изборите заради самото участие, и неясно добави, че "ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отидем на балотаж".

Тези думи на Борисов само засилиха спекулациите, че за първи път ГЕРБ може изобщо да не издигне претендент за "Дондуков" 2.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГЕРБ, Владислав Горанов, Делян Добрев, президентски избори 2026

Още новини по темата

Хекимян ще води ГЕРБ в най-активно гласуващия район в София
03 Септ. 2026

ЦИК незнайно защо скри един от кандидат-президентите
03 Септ. 2026

ЦИК обеща мащабна разяснителна кампания за машинния вот
01 Септ. 2026

Гюров и Кандев влизат в президентската надпревара
01 Септ. 2026

Бойко Борисов вече се страхува от избори
01 Септ. 2026

"Новата вълна" в ГЕРБ не промени партийното ръководство
30 Авг. 2026

И ГЕРБ праща депутати за делото в Кочани

30 Авг. 2026

БСП подкрепи Йотова за президент
29 Авг. 2026

Сметката за изборите скочи от 120 милиона лева на 120 милиона евро
27 Авг. 2026

ПБ призна един грях за 100 дни

26 Авг. 2026

ПП и ДБ работят заедно по кандидат-президентската двойка
26 Авг. 2026

Радостин Василев ще е кандидат-президент
25 Авг. 2026

Борисов обяви изборите за предрешени заради "ала-бала с машините"
24 Авг. 2026

Цветанов бил репресиран от ГЕРБ
23 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ