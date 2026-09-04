В ГЕРБ спорят дали да издигнат кандидат за президент

Видимото нежелание на ръководството на ГЕРБ да ангажира партията с участие в президентските избори и така да се изложи на риска от ново поражение предизвиква спорове между кадрите ѝ.

В края на август депутатът Владислав Горанов сподели публично опасенията си, че самостоятелна кандидатура на ГЕРБ може да доведе до конфликт с "Продължаваме промяната" и "Демократична България". "Ако и ние се включим с тяснопартиен кандидат, нашето притеснение е, че ще се проведе една братоубийствена война вдясно между нас и кандидата на т.нар. "десница", от който лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент", заяви Горанов в интервю пред "Дарик" .

Бойко Борисов вече се страхува от избори До неотдавна ГЕРБ изглеждаше в доста добро състояние. След тежката 2021 г.

Той се оплака, че герберите в продължение на месеци се опитвали да влязат в разговор за кандидатура с по-широка подкрепа. "Вместо това се получи боричкане без аргументи", смята Горанов.

Снощи позицията му беше остро разкритикувана от доскорошния му колега в парламента Делян Добрев. Във Фейсбук той повтори позицията, която изрази пред Националното събрание на ГЕРБ миналата неделя, на което беше изваден от партийното ръководство , че е необходим точно тяснопартиен кандидат.

"Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!", пише Добрев. И поименно се обръща към Горанов, като натъртва: "Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова."

Добрев обаче избягва да спомене партийния лидер Бойко Борисов. На националното събрание Борисов коментира неговия призив за партиен кандидат като отсече, че ГЕРБ няма да участва в изборите заради самото участие, и неясно добави, че "ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отидем на балотаж".

Тези думи на Борисов само засилиха спекулациите, че за първи път ГЕРБ може изобщо да не издигне претендент за "Дондуков" 2.