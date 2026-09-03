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ЦИК незнайно защо скри един от кандидат-президентите

Всичките членове на издигналия го инициативен комитет също са обозначени само с инициали

Днес, 13:16
Така изглежда решението на ЦИК.
Скрийншот/ЦИК
Така изглежда решението на ЦИК.

Изключително странно решение, с което регистрира инициативен комитет за президентските избори, публикува снощи Централната избирателна комисия (ЦИК). В него всички – кандидатите за президент и вицепрезидент, както и целият състав на комитета, са обозначени само с инициали. А това е публично решение, засягащо кандидати за избори, които би трябвало да са известни на всички.

По време на заседанието на ЦИК вчера, на което е прието решението, докладчикът Георги Баханов обявява за кого става въпрос. Кандидат за президент е Лъчезар Аспарухов Аврамов, за вицепрезидент – Ивайло Дражев Атанасов, а самият комитет е представляван от Марияна Янева. Аврамов и преди е участвал в президентски избори – през 2021 г., когато е кандидат за вицепрезидент на Александър Томов, като двамата бяха издигнати от партията "Българска Социалдемокрация – Евролевица".

Въпреки че Баханов казва имената, в решението на ЦИК, публикувано на сайта му, те са посочени с инициали, както и всичките 21 избиратели, влизащи в комитета. "Сега" потърси комисията за коментар, но не успя да се свърже.

Скрийншот/ЦИК
Скрийншот/ЦИК
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ЦИК, президентски избори 2026

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