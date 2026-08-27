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Сметката за изборите скочи от 120 милиона лева на 120 милиона евро

Правителството обещава да направи достъпно за гражданите мобилно приложение със симулация на машинно гласуване

27 Авг. 2026Обновена
ЦИК обяви обществена поръчка за машинния вот на стойност 10.2 милиона.
Илияна Димитрова
ЦИК обяви обществена поръчка за машинния вот на стойност 10.2 милиона.

Правителството е одобрило план-сметката за президентските избори на 25 октомври. Кабинетът на Румен Радев е предвидил 116 928 000 евро, за да покрие разходите по вота, както показва изготвената от финансовото министерство план-сметка, съобщи bTV.

За предните избори за държавен глава, проведени през ноември 2021 г., бяха заделени 123.8 млн. лева, а при това те се проведоха заедно с избори за Народно събрание. Преизчислено в евро (63.3 милиона), това показва, че изборите са поскъпнали почти двойно за отминалите 4 години.

Вчера Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви обществената поръчка за машинното гласуване. Тук се включват множество дейности, свързани с устройствата - профилактика, ремонт, инсталация на софтуера, техническа поддръжка, транспорт и логистика. ЦИК е изчислила, че за това ще са нужни 10 283 088.84 евро с ДДС. Тази сума трябва да се покрие от държавния бюджет.

Новости

Мобилното приложение, което ползват членовете на секционните избирателни комисии, ще стане достъпно и за гражданите. Към него ще бъде добавена симулация на процеса на машинно гласуване, за да могат избирателите и преди изборите да се запознаят с това как изглежда бюлетината и как се гласува с устройство. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев след среща с ЦИК във връзка с организацията на изборите. Той уточни, че идеята е дошла от комисарите, а неговото ведомство ще я осъществи на практика.

Уверения

Шефът на ЦИК Георги Хорозов каза, че няма опасения за качеството на хартията, с която машините ще отпечатват разписки с вота на избирателите. По думите му, печатницата на БНБ, която отговаря за изборните книжа, е уверила ЦИК, че хартията за машинното гласуване да отговаря на всички изисквания.

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Ключови думи:

президентски избори 2026, план сметка

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