Сметката за изборите скочи от 120 милиона лева на 120 милиона евро

Правителството е одобрило план-сметката за президентските избори на 25 октомври. Кабинетът на Румен Радев е предвидил 116 928 000 евро, за да покрие разходите по вота, както показва изготвената от финансовото министерство план-сметка, съобщи bTV .

За предните избори за държавен глава, проведени през ноември 2021 г., бяха заделени 123.8 млн. лева, а при това те се проведоха заедно с избори за Народно събрание. Преизчислено в евро (63.3 милиона), това показва, че изборите са поскъпнали почти двойно за отминалите 4 години.

Вчера Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви обществената поръчка за машинното гласуване. Тук се включват множество дейности, свързани с устройствата - профилактика, ремонт, инсталация на софтуера, техническа поддръжка, транспорт и логистика. ЦИК е изчислила, че за това ще са нужни 10 283 088.84 евро с ДДС. Тази сума трябва да се покрие от държавния бюджет.

Новости

Мобилното приложение, което ползват членовете на секционните избирателни комисии, ще стане достъпно и за гражданите. Към него ще бъде добавена симулация на процеса на машинно гласуване, за да могат избирателите и преди изборите да се запознаят с това как изглежда бюлетината и как се гласува с устройство. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев след среща с ЦИК във връзка с организацията на изборите. Той уточни, че идеята е дошла от комисарите, а неговото ведомство ще я осъществи на практика.

Уверения

Шефът на ЦИК Георги Хорозов каза, че няма опасения за качеството на хартията, с която машините ще отпечатват разписки с вота на избирателите. По думите му, печатницата на БНБ, която отговаря за изборните книжа, е уверила ЦИК, че хартията за машинното гласуване да отговаря на всички изисквания.