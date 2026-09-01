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ЦИК обеща мащабна разяснителна кампания за машинния вот

В по-големите секции се планира да се гласува с по две устройства

Днес, 14:45
Говорителят на ЦИК Стоянка Балова
БГНЕС
Говорителят на ЦИК Стоянка Балова

На президентските избори в около 9400 секции ще се гласува с машини и по този повод Централната избирателна комисия (ЦИК) се ангажира да проведе "мащабна разяснителна кампания, включваща различни съвременни методи за информиране на гражданите". Обещанието даде говорителят на ЦИК Стоянка Балова на първия брифинг на комисията преди изборите.

По думите й, комисарите планират демонстрации в различни населени места, където на ключови точки гражданите да могат да пробват предварително да гласуват с устройствата. Тепърва предстои да се уточни къде и кога ще се проведат срещите с избирателите.

ЦИК разчита и на подобренията, които готви в мобилното приложение еПротокол. Досега то беше ползвано само от секционните избирателни комисии, но се предвижда да стане достъпно и за гражданите, като в него се добавят симулация на машинното гласуване и полезна информация за изборите.

В по-големите секции ЦИК обмисля да постави по две машини, за да се избегнат опашките. Около 300 устройства са предвидени за гласуването в чужбина.

СРОКОВЕ

От утре започва регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите, като документи ще се приемат до 9 септември. Регистрацията на инициативни комитети, с каквито ще се явят кандидати като Илияна Йотова и Андрей Гюров, ще стартира от 7 септември и ще продължи до 14-и.

След това до 22 септември ще се регистрират самите кандидати, като ден по-късно ще бъде изтеглен и жребият за поредните номера в бюлетината.

На 25-и започва предизборната кампания и ще продължи до 23 октомври.

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Ключови думи:

ЦИК, машинно гласуване, президентски избори 2026

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