Хекимян ще води ГЕРБ в най-активно гласуващия район в София

Антон Хекимян – бивш журналист и настоящ общински съветник от ГЕРБ, ще води структурата на партията в столичния 23-ти многомандатен избирателен район (МИР). На поста го е назначил Димитър Вучев, наскоро избраният за областен координатор на формацията в София, който на последното Национално събрание на ГЕРБ стана член на Изпълнителната комисия – тясното оперативно ръководство на партията.

До септември 2023 г. Хекимян заемаше високата позиция на директор на новините на bTV. Броени дни след като подаде оставка от поста, той обяви кандидатурата си за кмет на София, номиниран от ГЕРБ. На изборите в края на октомври с.г. Хекимян остана на трето място . Партийният лидер Бойко Борисов обаче го определи за водач на общинските съветници на ГЕРБ. В Столичния общински съвет той е председател на комисията за противодействие на корупцията.

23-ти МИР обхваща райони като "Младост", "Студентски", "Лозенец" и др. От трите избирателни района в София той е втори по списъчен брой на избирателите, но е с най-много гласуващи – 266 582 души на последните парламентарни избори на 19 април т.г.

Коалицията на ГЕРБ и СДС тогава остана трета в района с едва 32 хиляди гласа. Изпревариха я ПБ и ПП-ДБ, всяка от които получи над 80 хиляди. Всъщност, това беше най-добрият резултат на ГЕРБ в София – в другите две столични района избирателите ѝ бяха със 7-8 хиляди по-малко.