Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хекимян ще води ГЕРБ в най-активно гласуващия район в София

Бившият журналист беше назначен за лидер на партийната организация в 23-ти МИР

03 Септ. 2026Обновена
Антон Хекимян
БГНЕС
Антон Хекимян

Антон Хекимян – бивш журналист и настоящ общински съветник от ГЕРБ, ще води структурата на партията в столичния 23-ти многомандатен избирателен район (МИР). На поста го е назначил Димитър Вучев, наскоро избраният за областен координатор на формацията в София, който на последното Национално събрание на ГЕРБ стана член на Изпълнителната комисия – тясното оперативно ръководство на партията.

До септември 2023 г. Хекимян заемаше високата позиция на директор на новините на bTV. Броени дни след като подаде оставка от поста, той обяви кандидатурата си за кмет на София, номиниран от ГЕРБ. На изборите в края на октомври с.г. Хекимян остана на трето място. Партийният лидер Бойко Борисов обаче го определи за водач на общинските съветници на ГЕРБ. В Столичния общински съвет той е председател на комисията за противодействие на корупцията.

23-ти МИР обхваща райони като "Младост", "Студентски", "Лозенец" и др. От трите избирателни района в София той е втори по списъчен брой на избирателите, но е с най-много гласуващи – 266 582 души на последните парламентарни избори на 19 април т.г.

Коалицията на ГЕРБ и СДС тогава остана трета в района с едва 32 хиляди гласа. Изпревариха я ПБ и ПП-ДБ, всяка от които получи над 80 хиляди. Всъщност, това беше най-добрият резултат на ГЕРБ в София – в другите две столични района избирателите ѝ бяха със 7-8 хиляди по-малко.

Димитър Вучев е определил за лидер в 24-ти район Драгомир Младенов, а в 25-и - Зафир Зарков. И двамата са общински съветници на ГЕРБ-СДС. Според биографията, разпространена от ГЕРБ, Младенов е председател на Младежкия консервативен клуб - организация, която се представя като защитник на "основните традиционни ценности на европейската цивилизация", докато Зарков е описан като "предприемач е в сферата на инвестиционното строителство" и председател на Регионална асоциация за развитие и иновации - София.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГЕРБ, Антон Хекимян

Още новини по темата

Бойко Борисов вече се страхува от избори
01 Септ. 2026

"Новата вълна" в ГЕРБ не промени партийното ръководство
30 Авг. 2026

И ГЕРБ праща депутати за делото в Кочани

30 Авг. 2026

ПБ призна един грях за 100 дни

26 Авг. 2026

Борисов обяви изборите за предрешени заради "ала-бала с машините"
24 Авг. 2026

Цветанов бил репресиран от ГЕРБ
23 Авг. 2026

Кметица ознаменува учредяване на ПБ, без да напуска ГЕРБ
15 Авг. 2026

Борисов смени лидера на ГЕРБ в София
11 Авг. 2026

Борисов ще сменя "недоносчетата" в партията с "нови умове"
05 Авг. 2026

ГЕРБ и ДПС застанаха зад Румен Радев за US самолетите
20 Юли 2026

Партньор на ГЕРБ лансира Даниел Вълчев за президент
04 Юли 2026

Борисов ще прави алтернативен кабинет с нови кадри

28 Юни 2026

Делян Добрев напусна втори парламент
24 Юни 2026

Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
24 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ