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ГЕРБ е все "по-разпищолена" по места

Видни партийни кадри започват да правят каквото си искат

Днес, 06:10
Пловдивският кмет Костадин Димитров си има доста проблеми с "приятелски огън".
FB/Община Пловдив
Пловдивският кмет Костадин Димитров си има доста проблеми с "приятелски огън".

В апогея на силата си Бойко Борисов обичаше да нарича опоненти "разпищолени", но същата дума сега може да се приложи към собствената му партия (разпищолен - раздърпан, неспретнат, разпасан; в преносен смисъл - недисциплиниран, с нахално поведение). Това личи не само от актуалната публичната кавга между Делян Добрев и Владислав Горанов за президентската кандидатура, но и от изявления и действия из структурите на ГЕРБ по места.

Така например бившият зам.-кмет на Пловдив и доскоро член на партийното ръководство Владимир Темелков тия дни почти обяви кметска кандидатура за местните избори догодина, издигайки се сам без партийна номинация, нападайки кмета от ГЕРБ Костадин Димитров. "Няма да стоя отстрани... Пловдив изгуби твърде много време. През настоящия мандат градът се движи с темпо, недостойно за възможностите му и за хората, които живеят тук", написа той в социалните мрежи и разкритикува остро бюджета на града, проектите за инфраструктура, за обществени сгради, както и кадровата политика: "способни професионалисти бяха отстранени, а лоялността отново се оказа по-важна от експертизата".

Успоредно кметът Димитров получи и "приятелски огън" от още едно място - бившия кмет от ГЕРБ и съпартиец Иван Тотев. Арена станаха социалните мрежи, а поводът - призив на Димитров хората да дискутират въпроса да се затваря ли за автомобили улица „Генерал Колев“ в квартал „Христо Смирненски“. Тотев определи идеята за „толкова несъстоятелна, че няма нужда от коментар“. И посочва успешен пример от своя мандат (бул. "Марица юг") за подобно начинание с подтекст, че сега такъв отсъства.

В пловдивския регион явно е мода всеки в ГЕРБ да прави каквото си иска. Защото и бившият областен лидер Георги Мараджиев обяви преди време, че наново ще се кандидатира за кмет на Стамболийски, без партията въобще да е разглеждала въпроса.

А топлите отношения на Живко Тодоров с Румен Радев и Илияна Йотова не са тайна. Запознати коментират, че най-вероятно старозагорският кмет ще влезе в инициативния комитет за издигане за президент на Йотова.

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Ключови думи:

ГЕРБ, Георги Темелков, Костадин Димитров, Иван Тотев, Георги Мар, Живко Тодоров

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