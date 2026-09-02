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Шефът на разузнаването на НАТО преслуша Йотова и Радев

Легендата е, че Скот Брей е тук, защото догодина България ще председателства Комитета на НАТО по цивилно разузнаване

02 Септ. 2026
Протоколната снимка от срещата на Йотова с шефа на разузнаването на НАТО
Президентство
Протоколната снимка от срещата на Йотова с шефа на разузнаването на НАТО

Помощник-генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей дойде в София, за да преслуша президент, премиер и шефовете на специалните служби. Това се разбра от две отделни съобщения за негови срещи с Румен Радев и Илияна Йотова. Посещението му съвпада с колебливите позиции на президент и правителство по отношение на действията на Русия и за подкрепата за Украйна.

"Президентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков“ 2 с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Основната цел на посещението му е предстоящото председателство на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване от България през 2027 г.", написаха от президентството.

Основна тема на  разговора обаче били предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България. 

В срещата са участвали и председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция разузнаване Антоан Гечев, което се вижда и от разпространените снимки от "Дондуков" 2.

Скот Брей беше и на "Дондуков" 1, откъдето също дойде протоколна снимка, но и далеч по-кратко съобщение. То гласи: "Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. По време на срещата беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на ДАР Антоан Гечев".

Румен Радев разговаря със Скот Брей
МС Румен Радев разговаря със Скот Брей
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Ключови думи:

НАТО, разузнаване, Илияна Йотова, Румен Радев

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