Шефът на разузнаването на НАТО преслуша Йотова и Радев

Помощник-генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей дойде в София, за да преслуша президент, премиер и шефовете на специалните служби. Това се разбра от две отделни съобщения за негови срещи с Румен Радев и Илияна Йотова. Посещението му съвпада с колебливите позиции на президент и правителство по отношение на действията на Русия и за подкрепата за Украйна.

"Президентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков“ 2 с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Основната цел на посещението му е предстоящото председателство на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване от България през 2027 г.", написаха от президентството.

Основна тема на разговора обаче били предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България.

В срещата са участвали и председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция разузнаване Антоан Гечев, което се вижда и от разпространените снимки от "Дондуков" 2.

Скот Брей беше и на "Дондуков" 1, откъдето също дойде протоколна снимка, но и далеч по-кратко съобщение. То гласи: "Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. По време на срещата беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на ДАР Антоан Гечев".