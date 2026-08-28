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Кабинетът "Радев" разреши изграждане на лагер на НАТО без екооценка

Става дума за временен полеви лагер в местността „Орлето“ във войскови район „Кабиле“

Днес, 09:16

Министерският съвет реши да не се извършва процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането на временен полеви лагер в местността „Орлето“ във войскови район „Кабиле“. Това става ясно от заседание на правителството на Румен Радев.

В изпълнение на екологичното законодателство министерството на отбраната е уведомило министерството на околната среда и водите за инвестиционното предложение. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по ОВОС за конкретния обект, пише министерският съвет.

Решението се налагало, предвид това, че инвестиционното предложение ще се реализира единствено за целите на националната отбрана и НАТО, като се отчита, че процедурата по ОВОС предполага предоставяне на класифицирана информация, което би създало риск за сигурността.

Реализацията на проекта ще повиши националните отбранителни способности и ще укрепи възпиращия потенциал на Източния фланг на НАТО, пише още в мотивите на правителственото решение.

Идеята е във въпросния временен полеви лагер да се настани многонационалната бойна група на НАТО. Групата, която е от около 1200-1300 души, е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие в групата с над 700 военни, с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

На 29 януари 2026 г. 51-вото Народно събрание ратифицира със закон Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната, относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле". Със споразумението се уреждат основните права и задължения на всяка от страните за реализация на два инфраструктурни проекта във войскови район „Кабиле" – „Проектиране изграждане на временен полеви лагер в местността „Орлето" на ВР1420 за многонационалната бойна група" и „Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО".

В сегашното решение става дума за първия проект. Вторият предвижда изграждане на голяма база на НАТО, в която да може да се разгърне дори бригада.

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Ключови думи:

Кабиле, НАТО

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