Кабинетът "Радев" разреши изграждане на лагер на НАТО без екооценка

Министерският съвет реши да не се извършва процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането на временен полеви лагер в местността „Орлето“ във войскови район „Кабиле“. Това става ясно от заседание на правителството на Румен Радев.

В изпълнение на екологичното законодателство министерството на отбраната е уведомило министерството на околната среда и водите за инвестиционното предложение. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по ОВОС за конкретния обект, пише министерският съвет.

Решението се налагало, предвид това, че инвестиционното предложение ще се реализира единствено за целите на националната отбрана и НАТО, като се отчита, че процедурата по ОВОС предполага предоставяне на класифицирана информация, което би създало риск за сигурността.

Реализацията на проекта ще повиши националните отбранителни способности и ще укрепи възпиращия потенциал на Източния фланг на НАТО, пише още в мотивите на правителственото решение.

Идеята е във въпросния временен полеви лагер да се настани многонационалната бойна група на НАТО. Групата, която е от около 1200-1300 души, е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие в групата с над 700 военни, с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

На 29 януари 2026 г. 51-вото Народно събрание ратифицира със закон Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната, относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле". Със споразумението се уреждат основните права и задължения на всяка от страните за реализация на два инфраструктурни проекта във войскови район „Кабиле" – „Проектиране изграждане на временен полеви лагер в местността „Орлето" на ВР1420 за многонационалната бойна група" и „Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО".

В сегашното решение става дума за първия проект. Вторият предвижда изграждане на голяма база на НАТО, в която да може да се разгърне дори бригада.