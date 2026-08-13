Шефът на МО: Без стрелби и тежка техника в базата на НАТО "Кабиле"

В бъдещата голяма база на НАТО във войсковия район "Кабиле" няма да има стрелби, учения, складиране на опасни вещества или пък тежка техника. Това твърди военният министър в отговор на депутатски въпрос и в опит да успокои хората в района. От неговите думи излиза, че мястото ще се ползва в общи линии само за спане, хранене и физическа подготовка.

Въпросната база, за която наскоро стана ясно, че ще струва поне 200 млн.евро, се предвижда като начало да приеме разположената у нас многонационална бойна група на НАТО, ръководена от Италия. По-късно в нея вероятно ще бъде многонационален дивизионен щаб и е възможно разполагане на цяла бригада. Предвижда се базата да има и авиационен компонент, който ще е в авиобаза "Безмер"

Сега министърът на отбраната Димитър Стоянов отговаря на въпрос поставен от депутата от "Възраждане" Ивелин Първанов за действията, които възнамерява да предприеме кабинетът " Радев" относно опасенията на жителите на общините.

Първанов обяснява, че жителите на област Ямбол, и по-специално на общините Ямбол и Тунджа, са разтревожени от това решение, тъй като считат, че изграждането на подобно съоръжение поставя военния район сред обектите със стратегическо значение, особено в контекста на военните действия в Украйна и Близкия изток.

"Многонационалната бойна група на НАТО на територията на страната ни е създадена през 2022 г., в изпълнение на решенията от среща на върха на НАТО в Брюксел за усилване на колективната отбрана на Алианса по чл. 5 от Вашингтонския договор. От тогава до сега групата е разположена и функционира в района на учебен полигон "Ново село", отговаря военният министър.

После обяснява, че изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле е "стратегическа стъпка за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО, която ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група". Той припомня, че решението за изграждане на инфраструктура във войскови район "Кабиле“ е част от дългосрочната политика за развитие на отбранителните способности на страната и е реализирано по установения в законодателството ред - след решение на Министерския съвет и ратификация от Народното събрание.

"Следва ясно да се подчертае, че във войскови район "Кабиле не се предвижда разполагане на тежка бойна техника, складиране на опасни материали или провеждане на стрелби и военни учения, които да нарушават спокойствието на жителите на общините Ямбол и Тунджа. Проектът е насочен към изграждането на съвременна инфраструктура за настаняване и ежедневна дейност на военнослужещите от многонационалната бойна група", твърди сега военният министър..

И добавя: "Отчитаме интереса и чувствителността на местната общност към реализацията на проекта. В тази връзка, в диалог с местната власт и всички заинтересовани страни, Министерството ще предоставя информация за всяка стъпка от изпълнението на проекта".