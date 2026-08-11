Голямата база на НАТО край Кабиле ще струва поне 200 млн. евро

Голямата база на територията на войскови район "Кабиле", в която ще бъде настанена многонационалната бойна група на НАТО и която ще позволява разгръщане на цяла бригада, ще струва поне 200 млн. евро. Парите за изграждането ще дойдат от фондовете на Алианса. Това се разбра от думите на военния министър Димитър Стоянов, който беше на посещение в област Ямбол, след което даде брифинг. Според официалното съобщение, той е обсъдил с представители на местната власт именно развитието на военно формирование „Кабиле“. Той е провел среща с областния управител Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев. По време на срещата били обсъдени параметрите на проекта, както и взаимодействието между държавната и местната власт при неговото реализиране.

Стоянов обясни, че целта му е да информира предварително местната власт и обществеността какво ще се прави, както е направил преди дни и преди идването на американските самолети цистерни в авиобаза "Безмер".

Огромна военна база поставя България на световната карта В България сме свикнали и най-дребните неща да ги отбелязваме с безброй рязане на лентички и отваряне на шампанско. Затова е странно, че началото на изграждането на една от големите и ключовите натовски военни бази премина сухо и лаконично.

България и Италия подписаха за изграждането на много голяма база за натовски войски край Кабиле и Безмер още през декември 2025 г. Споразумението е точно с Италия, защото тя е водеща в многонационалната група на НАТО, която е разположена в България. "Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", написаха тогава от бил от МС.

Районът около Кабиле е много удобен и ключов за българската армия и за НАТО, включително и за военна база. Там вече от години има военен район, освен това има действащо военно летище - това в Безмер, в близост има и голямо гражданско летище - това в Сарафово, има изградена жп инфраструктура, има сравнително бърз излаз на море, близо е до полигона в Ново село.

Преди време в България беше най-висшият военен в НАТО - председателят на Военния комитет адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той разкри, че разположената в момента тук многонационална бойна група може да бъде надградена и усилена до ниво бригада, което би означавало в пъти увеличение на сегашния състав и техника. Драгоне беше на посещение по покана на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов и по време на визитата на учебен полигон „Ново село“ му беше представена бойната група.

Пътят за голяма база за НАТО край Кабиле и Безмер е открит България и Италия подписаха за изграждането на много голяма база за натавоски войски край Кабиле и Безмер Това се разбира от официално съобщение на военното министерство по повод среща на министъра на отбраната Атанас Запрянов и министъра на отбраната на Италианската

Още през юли 2023 г. стана ясно, че НАТО предвижда за България формиране на мощна бригада от много добре обучени части на няколко държави. Тогавашния премиер Николай Денков обяви, че така ще се увеличат 4 пъти войниците на Алианса. Според одобрените регионални планове на защита от Русия, каквито се направиха за първи път от Студената война насам, настоящата батальонна бойна група на НАТО в България трябва да стане бригада.

По стандартите на НАТО бойната батальонна група е от около 1300 войници, а бригадата - около 5000, или 4 пъти по-многочислена. На практика в бригадата има няколко батальона.

В момента в България има една батальонна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие - над 700 военни с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

Пак преди 3 години за първи път бе обявено, че България предлага на НАТО създаването на многонационален дивизионен щаб, който да бъде разположен в района на Кабиле и Безмер. Това се разбра тогава от гостуване в БНТ на адм. Емил Ефтимов, който беше част от българската делегация на срещата на ърха на Алианса във Вилнюс. Това на практика ще означава, че при заплаха срещу НАТО или конкретно срещу България, ще се задейства не само многонационалната бойна група, за която вече е решено, че става бригада, но и цяла дивизия, включваща поне три бригади.

Идеята е да се създаде такъв щаб, по подобие на съществуващия вече в Румъния, който упралява дивизията "Югоизток". Той ще ръководи две български бригади плюс многонационалната бойна група, както и, при необходимост, още сили и средства. По думите на Ефтимов това са бригади, които съставляват една дивизия. Предложението е щаба да се ръководи от български офицер.

Военният министър Димитър Стоянов обяви във вторник в Ямбол и, че обстановката на летището в Безмерното е спокойна там има два американски военни самолета цистерни. Те можело да станат 4, но той предполагал, че щели дълги дни да останат само сегашните два.

Трети ден България не може да установи нищо за падналия дрон

България все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам. Това коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов. "Въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна, нашето запитване към Украйна по линия на службите - все още нямаме отговор. Днес съм бил в комуникация с началника на военно разузнаване, да проведе нова среща с военно аташе на Украйна и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Нямаме информация и дали на борда е имало взривно вещество.“, обяви той.

Стоянов коментира и заявката на Украйна, че дрон не е изпращан в наша посока: „Това, че не е изпращан в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде от там, поради простата причина, че GPS сигнала може да бъде смутен. И двете страни от конфликта използват такива системи за заглушаване на GPS.“

По думите му дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.

Имат потвърждение от румънска и украинска страна, че дронът е „Майя“.

Министърът обяви, че се чакало МВР да каже дали е имало взрив на дрона и при удара му в земята, като и до момента не става ясно защо МО не извърши проверката, няма ли такива сили и части и колко време точно ще се чака.

Той обясни, че правителството работи по това да има допълнителни системи за сигурност.