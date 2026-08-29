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До 36 градуса обещават синоптиците за септември

Днес, 11:02
Pixabay

Обичаен топъл септември с температури до 31-36 градуса прогнозират синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Въпреки постепенното захлаждане, през септември ще има продължителни периоди със слънчево време. „Ще има по 4-5 дни с продължително слънчево време, така че и по Черноморието ще остава подходящо за плажуване“, каза синоптикът Анастасия Стойчева пред Нова телевизия

Очаква се обаче постепенно да се появят и кратки периоди с нахлувания на по-хладен въздух, които ще напомнят за наближаващата есен. В Западна и Централна България отклонението от климатичната норма ще бъде до около един градус, докато в Източна България температурите могат да бъдат малко под нормите.

По отношение на валежите картината е по-нееднозначна. За голяма част от страната няма сигурен сигнал за съществено отклонение от нормата, но в Югозападна България вероятността за повече валежи остава по-висока. „Това, което имахме през август, ще продължи и през септември. По-голяма е вероятността да попаднем в зоната с повече валежи“, обясни Стойчева.

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