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Започва нова вълна с екстремни жеги

В 25 области има жълт код за високи температури за днес

20 Авг. 2026Обновена
Само по морето и в планините ще има спасение от жегите в следващите дни.
Pexels
Само по морето и в планините ще има спасение от жегите в следващите дни.

Пореден ден с екстремни жеги започва днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за високи температури в 25 области на страната, като в зелено са единствено населените места по морето.

До 38 градуса е прогнозата за Русе и Сандански. Във Видин и Велико Търново температурите ще стигнат до 37 градуса. В София максималната температура за днес е 34 градуса.

Следващите три дни ще бъдат още по-горещи с максимални температури до 39 градуса.

Заради жегите Столичната община ще раздава безплатна вода в София. Днес и утре пунктовете ще работят след 12:00 ч. до изчерпване на количествата. Водата ще се раздава на три места – пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при метростанция „Сердика“ и при пилоните на НДК.

В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на НДК, също след 12:00 ч. до изчерпване на количествата.

От Столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. Специално внимание трябва да се обръща на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

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