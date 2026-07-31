Посрещаме август с температури до 40 градуса

Новият месец ще вдигне живака в термометрите, като максималните температури през следващата седмица ще достигнат до 40 градуса.

Температурите ще започнат да се повишават още през уикенда. Днес ни чака слънчев ден и максимални температури между 31 и 36 градуса, за София - около 32 градуса, показва дневната програма на Националния институт по метеорология и хидрология. Слънчево ще бъде и в планините. Температурите по Черноморието ще са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса.

През уикенда ни чака слънчево време с максимални температури 34-35 градуса. От началото на новата седмица ще става все по-горещо, като се очаква към четвъртък термометрите да стигнат до 38 - 40 градуса.

По-прохладно ще остава по Черноморието с дневни температури между 31°-34°.