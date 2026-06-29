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През юли се задават жеги до 43 градуса

Средните температури ще са над нормата, а валежите ще са под нормата

29 Юни 2026
Pexels

Най-ниските минимални температури през юли ще са между 10 и 15 градуса, а най-високите максимални – между 38 и 43 градуса, прогнозират синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Валежите ще са под нормата.

Средната месечна температура ще бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22° и 26°, а за планините - между 6° и 14°.

Месецът ще започне с горещо време и максимални температури между 32° и 37°, но впоследствие, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се понижат и през повечето дни до края на първото десетдневие преобладаващите максимални ще бъдат между 27° и 32°. През първите дни от месеца и към 7-8 юли въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

Относително по-стабилно и с по-високи температури ще е в средата и в края на десетдневието. През повечето дни от второто и третото десетдневие ще е слънчево и горещо. Вероятност за преминаване на слабо изразени атмосферни смущения има към 16, 23 и 30 юли, когато на изолирани места ще превали и прегърми.

 

Любопитни факти

През юли продължителността на слънчевото греене е най-голяма – в равнините до 320–340 часа, казва синоптикът Красимир Стоев пред БТА.

Облачните дни обикновено са само от един до четири.

Юлските температури са високи – регистрирани са абсолютните максимуми за нашата страна, които в повечето райони са от 40 до 44 градуса. Дните 28, 29 и 30 юли са наречени „горещници“.

През юли намаляват северозападните нахлувания на хладни и влажни океански въздушни маси, а заедно с това намаляват валежите и вероятността за градушки.

Средно дните с валеж през юли са от четири до осем. Характерни са и засушаванията.

В началото на юли слънцето в София изгрява в 5:52 часа, а залязва в 21:08 часа. Продължителността на деня е 15 часа и 16 минути. В края на месеца слънцето изгрява в 6:17 часа, а залязва в 20:48 часа. Продължителността на деня намалява на 14 часа и 31 минути.

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