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В 2/3 от България е обявен оранжев код за опасно горещо време

След обяд са възможни кратки превалявания с гръмотевици

08 Авг. 2026
Фейсбук НИМХ

Оранжев предупредителен код за опасно горещо време в почти цяла България, с изключение на Добрич, Варна, Бургас, Смолян, София област, София град и Перник, където кодът е с по-ниска степен - жълт за потенциално опасно време. Това обявиха за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. На места температурите може да достигнат дори до 37-38 градуса.

Днес, 8 август, като цяло ще бъде предимно слънчево, съобщиха от НИМХ.

След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се стабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33° и 38°, за София - около 33°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Неделният ден ще е с 2-3 градуса по-хладен, но отново усещането ще е за горещо време. Дневните максимални температури ще са от 29 до 34 градуса. На 9 август ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

 

 

 

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Ключови думи:

времето, жеги, оранжев код

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