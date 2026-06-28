Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Цялата страна с жълт код утре: Очакват се 39°

Над 1300 души са починали вследствие на горещата вълна в Европа, обяви СЗО

28 Юни 2026Обновена
НИМХ

Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен в понеделник.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) сочи, че ще бъде слънчево и горещо. Максимални температури - между 34° и 39°, в София - около 34°. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°.

ЧЕРНА СТАТИСТИКА

Над 1300 души са починали вследствие на горещата вълна, която е обхванала Европа от 21 юни, съобщи днес Световната здравна организация.

"Над 1300 допълнителни смъртни случаи са регистрирани от 21 юни във връзка с високите температури в Европа", написа генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус в социалната мрежа Х. "Към момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени", добави той. 

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса, съобщи чешкият метеорологичен институт.

"Това е първият път, когато официално регистрираме температури над 41 градуса в нашата мрежа от метеостанции. Температурите все още се покачват, така че това не е вай-високата (температура)", се добавя в съобщението на института.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

жеги, жега, жълт код

Още новини по темата

Жегата от Западна Европа идва към Балканите
26 Юни 2026

Жълт код за бури и градушки е обявен за утре
23 Юни 2026

18 станаха жертвите на жегата във Франция
23 Юни 2026

Лятото започва с екстремни жеги до 35°C
20 Юни 2026

Във Великобритания е регистрирана рекордна жега
25 Май 2026

Освен дъжд заваля и сняг
30 Апр. 2026

Обявен е жълт код за силен вятър в цяла България
08 Апр. 2026

Градушка нанесе големи щети в Крумовград
29 Март 2026

Задава се опасно студено време
17 Яну. 2026

В Добрич призоваха да не се пътува извън населените места

08 Яну. 2026

В 17 области е обявен жълт код за опасни ветрове
05 Яну. 2026

Бурният вятър нанесе щети в редица градове
28 Дек. 2025

Къмпинг "Арапя" е наводнен, а дига на река се скъса
06 Дек. 2025

Екскурзоводи искат ново работно време на атракциите в Европа
13 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса