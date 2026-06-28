Цялата страна с жълт код утре: Очакват се 39°

Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен в понеделник.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) сочи, че ще бъде слънчево и горещо. Максимални температури - между 34° и 39°, в София - около 34°. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°.

ЧЕРНА СТАТИСТИКА

Над 1300 души са починали вследствие на горещата вълна, която е обхванала Европа от 21 юни, съобщи днес Световната здравна организация.

"Над 1300 допълнителни смъртни случаи са регистрирани от 21 юни във връзка с високите температури в Европа", написа генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус в социалната мрежа Х. "Към момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени", добави той.

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса, съобщи чешкият метеорологичен институт.

"Това е първият път, когато официално регистрираме температури над 41 градуса в нашата мрежа от метеостанции. Температурите все още се покачват, така че това не е вай-високата (температура)", се добавя в съобщението на института.