Ограничава се движението на камиони из България днес и утре

Илияна Кирилова Тежкотоварните камиони ще бъдат спирани от движение днес и утре заради жегите

Поради очакваните жеги с температури над 35°C в следобедните часове, днес и утре (30 юни и 1 юли) ще се ограничава движението на камионите с тегло над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

При температура на въздуха над 35°C между 13 ч. и 21 ч. ще се спира тежкотоварният трафик в области Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Ограничението няма да се отнася за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, допълват от АПИ.

Спирането на камионите е с цел да се намалят рисковете от деформации на пътната настилка и да се опазят животът и здравето на пътуващите. От АПИ добавят също така, че днес и утре ще се почистват тротоарни блокове по съоръжения на магистрала "Хемус" в Ловешка област.

Метеорологичните прогнози действително са за големи жеги (34-35 °C), затова е обявен жълт код за опасно високи температури в цялата страна.

В следобедните часове над Западна и Централна Северна България пък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В планините ще бъде предимно слънчево, като и там около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.

По Черноморието ще бъде слънчево, с максимални температури между 28°C и 31°C, а на морската вода - 24°-26°C.

На целия Балкански полуостров времето ще остане горещо. Дневните температури в столиците ще са следните: София – 34°C, Истанбул – 32°C, Атина – 34°C (в Солун – 36°C), Белград и Скопие – 39°C, Букурещ – 40°C.