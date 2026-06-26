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Жегата от Западна Европа идва към Балканите

В Пловдив - 36 градуса. В Русе температурите ще достигнат 39 градуса.

26 Юни 2026

Бруталната жега от Западна Европа ще дойде на Балканите, но няма да е чак такава. Това обяви климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

"От днес за пет дни напред пускаме бавния грил", допълни той. По негови думи ще има тропични нощи с над 20 градуса температура, но доста поотслабнала ще бъде жегата. 

"При нас ще стане топло. Над Балканския полуостров ще има по-високо атмосферно налягане, което ще доведе до слънце, слънце, слънце“, обясни проф. Рачев.

"Средиземно море кипва. На Черноморието ни са измерени температури и 26 градуса. Време е само и единствено за почивка", напомни той. 

В понеделник и вторник в София ще бъде 32 градуса. В Пловдив - 36 градуса. В Русе температурите ще достигнат 39 градуса.

Климатологът подчерта, че е необходимо хората да консумират много вода и да носят шапки, особено възрастните.

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жега, прогнозата за времето

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