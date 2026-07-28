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Първата половина на август ще е по-слънчева

НИМХ обяви прогнозата си кога се очакват валежи през най-отпускарския месец

28 Юли 2026
Сега

До 43 градуса ще стигат жегите през август, но ще има и дъждовни дни, прогнозират синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-ниските температури ще са 10-15 градуса, а най-високите – 38-43 градуса, а повече вероятност за слънчеви дни има в първата половина на месеца.

Валежите ще са около климатичните норми. Първите осем дни ще са най-горещи и предимно слънчеви. На 9-10 август има вероятност за краткотрайни валежи. След това от 11 до 17 август отново ще бъде горещо с над 40 градуса жеги. В дните 18-20 август се очакват краткотрайни валежи. Последното десетдневие ще донесе нестабилно време с променлива облачност и краткотрайни валежи.

 

 

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прогнозата за времето, НИМХ

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