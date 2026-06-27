Жълт код за опасни горещини е обявен утре в половин България

Pixabay От НИМХ съветват хората да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Жълт код за опасно горещо време е обявен за утре в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта на института.

Предупреждението за високи температури от 35°-37° важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. От НИМХ съветват жителите на тези части от страната да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София около 32°, информират от НИМХ.

Екстремно

Това е най-силната и най-мащабната гореща вълна, обхващала толкова голям регион на Европа.

През юни тази година температурите в Испания, Франция, Италия, Великобритания и Германия достигнаха 35–40 градуса. Властите въведоха предупреждения за опасност за здравето, ограничиха масовите прояви и призоваха хората да избягват пътуванията и да пестят вода. Във Франция беше ограничена продажбата на алкохол.

Последиците вече са сериозни. В Испания стотици смъртни случаи са свързани с високите температури. Във Франция съобщават за десетки загинали при удавяния, както и за смъртни случаи на деца, оставени в прегрели автомобили. В Германия и Великобритания горещата вълна доведе до сериозни смущения в транспорта и инфраструктурата.

В Германия на места температурите надхвърлиха досегашните рекордни стойности, достигайки над 40 градуса по Целзий. В близост до град Саарбрюкен, провинция Саар, недалеч от френската граница, бе отбелязан нов рекорд за всички времена от 41,3 по Целзий. Заради жегата триатлонът на дълги разстояния "Ironman European Championship", който трябва да се проведе в неделя във Франкфурт, е със съкратен велосипеден маршрут и намалено разстояние, което състезателите ще трябва да избягат.

Швейцария отбеляза най-високата температура, регистрирана някога през юни, като в северния град Бюл днес бяха измерени температури от 38,8 градуса, предаде Франс прес. Рекорди имаше и в Дания - северно от датския град Орхус в събота бяха измерени 37°C - най-високата температура откакто се правят измервания от 1874 г.

Последните дни Англия, Франция и Полша също преживяват невиждани жеги, които дори отнеха животи. Във Франция 18 души починаха, като сред жертвите бяха и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола в Югоизточна Франция. Температурите от над 40 градуса там също така нарушиха железопътния транспорт и производството на електроенергия, доведоха до забрана на консумацията на алкохол на обществени места, преустановяване на учебния процес и отлагане на събития на открито.