БАН и синоптиците спорят за "златни" имоти в София и край морето

През 2018 г. синоптиците от НИМХ протестират заради ниските заплати и искат отделяне от БАН. Драмите с имотите започват след "развода" на Института по метеорология с академията.

Сметната палата (СП) обяви, че ценни имоти - сгради и терени за над 8.6 млн. лева, от години се водят собственост едновременно на две институции, което е "неправомерно". Инспекторите на СП установили това при серия одити на финансовите отчети на Българската академия на науките (БАН) от 2018 г., вкл. и най-новия, за 2025 г.

Оказва се, че осем "златни" недвижими имота с обща площ над 110 хил. кв. метра се водят в активите и на БАН, и на НИМХ (Националния институт по метеорология и хидрология). Пет от тях - сгради и земи, се намират на знаков софийски булевард (става дума за Цариградско шосе"). Три други недвижими имота (земи и дворно място) са в морски градове, посочват от Сметната палата в съобщение до медиите. Парадоксът е, че това дублиране е установено още преди осем години, а не е прекратено и до днес.

Всичко започва в началото на 2019 г. Тогава НИМХ, институтът, който дава прогнозите за времето - дотогава звено в БАН, се обособява като отделно юридическо лице и преминава към просветното министерство. През 2023 г. идва нова промяна в статута - институтът е преместен под шапката на екоминистерството.

Именно при тези премествания са съставени нови актове за държавна собственост за имотите - на името на НИМХ, без те да са извадени от активите на БАН. И настава голямото объркване. Което Сметната палата установява при всеки одит на БАН в последните години, вкл. и на финансовия отчет на академията за 2025 г.

Прехвърляне на топката

През 2025 г. Министерството на околната среда и водите се опитва да изясни ситуацията. В писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (то е органът, компетентен за актуването и управлението на държавната собственост) МОСВ обяснява, че спорните имоти се ползват от НИМХ, а отнемането им би създало сериозни затруднения в дейността на института.

МРРБ отговаря, че не може да се отговори на поставените въпроси за имотите, тъй като не е получило отговори от Областната администрация на София, от МОН и от Националния институт по метеорология и хидрология.

"Това обстоятелство потвърждава, че въпросите относно собствеността, управлението и счетоводното отчитане на имотите не са изяснени и към момента на извършване на одита", изтъква Сметната палата сега.

Междувременно през годините вървят и съдебни дела за спорните имоти, но и това не слага край на сагата. Едно от делата е свързано с това коя институция има право да декларира и плаща местните данъци и такси като собственик .Пред 2020 г. Административен съд - Варна, се произнася, че "спорът за собствеността не може да бъде разрешен в производство по подаване на декларация по Закона за местните данъци и такси, а само в исково производство пред граждански съд". Съдът посочва, че с декларацията не са представени категорични доказателства за собствеността на имота към момента на подаването ѝ, поради което административният орган не може да се произнесе по въпроса за собствеността.

И така, вече осем години всички институции вдигат ръце и си прехвърлят "горещия картоф". Имотният спор между НИМХ и БАН е поредна илюстрация на това в каква карикатура на правова държава живеем.

"Одитният екип не може да потвърди дали признатите в баланса на БАН недвижими имоти на стойност 8 613 449 лв. представляват активи на Академията", обясняват от Сметната палата. И приканват "двете бюджетни организации да уточнят собствеността на спорните активи"-

Още гафове

Междувременно одиторите са установили и други нередности в двете издържани от данъкоплатците институции.

Във финансовия отчет на БАН са установени неправилни отчитания за около 3,6 млн. лева на неусвоени помощи и дарения, на извършени преоценки, при закриване на салда по партиди, на ремонти, дарения на книги, предоставени на служителите ваучери за храна и други.

В Националния археологически институт с музей (НАИМ), който е част от БАН, неправилно са признати получени аванси за археологически проучвания в размер на около 9,3 млн. лева, като приходи от продажба на услуги, вместо да бъдат отчетени като задължения по аванси към клиенти, тъй като се отнасят за бъдещи услуги по договори. Допуснатото неправилно отчитане е коригирано по време на одита, посочват от Сметната палата.

Одитният доклад е изпратен на председателя на БАН и на министъра на образованието и науката.